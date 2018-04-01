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عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 17:14 عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي | مجتمع
عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي
انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين 30 أبريل 2018، أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، وكانت البداية بمواصلة الاستماع للمعتقل ناصر الزفزافي.

"شوف تيفي"


انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين 30 أبريل 2018، أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، وكانت البداية بمواصلة الاستماع للمعتقل ناصر الزفزافي.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، من المنتظر أن يواجه ناصر الزفزافي بمكالمات هاتفية، بعد أن تمت مواجهته خلال الجلسة الماضية بمكالمة هاتفية مثيرة جمعته بشخص يوجد خارج أرض الوطن يدعى "منير".

تجدر الإشارة إلى أن ناصر الزفزافي متابع بتهم ثقيلة وخطيرة من بينها التنسيق مع أطراف خارج أرض الوطن، وارتكاب جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، والمس بالسلامة الداخلية للدولة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المحكمة ناصر الزافزافي مكالمات هاتفية الحسيمة

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