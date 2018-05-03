بالصور..المئات من التلاميذ بطنجة نظموا وقفة احتجاجية تضامنية مع التلميذ اللي كيتاهم قائد سلطة بالاعتداء عليه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المئات من التلاميذ، يتواجدون في هذه اللحظات من يومه الخميس، أمام بيت الصحافة بمدينة طنجة، من أجل الاحتجاج والتضامن مع التلميذ الذي يتهم قائد سلطة بالاعتداء عليه ما

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المئات من التلاميذ، يتواجدون في هذه اللحظات من يومه الخميس، أمام بيت الصحافة بمدينة طنجة، من أجل الاحتجاج والتضامن مع التلميذ الذي يتهم قائد سلطة بالاعتداء عليه ما تسبب له في عاهة عقلية وجسدية.

وأوضح المصدر ذاته أن التلاميذ المحتجين، كانوا في طريقهم إلى ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلا أن المصالح الأمنية، و حتى لا تقع بعض التجاوزات، منعتهم من الوصول إلى مقر الجهة.

تجدر الإشارة إلى أن والدي التلميذ، أكدا في تصريح لـ "شوف تيفي" أن قائد سلطة، اعتدى على ابنهما ما تسبب في إصابته بإعاقة عقلية وجسدية.



