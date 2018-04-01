 عاجل.. مباشرة بعد بداية محاكمة بوعشرين:القاضي يقرر التأجيل وأشغال الجلسة المقبلة سرية والقضية فيها عرض الفيديوهات الجنسية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مصطفى سلمى: العالم كله أصبح مع المغرب و التقرير الأممي الأخير يؤكد ذلك | بوليتيك

مصطفى سلمى: العالم كله أصبح مع المغرب و التقرير الأممي الأخير يؤكد ذلك

رجال الحموشي بالجديدة يوقفون طالبا تورط في قرصنة المواقع الإلكترونية | مجتمع

رجال الحموشي بالجديدة يوقفون طالبا تورط في قرصنة المواقع الإلكترونية

الكويت تدين وبشدة أي محاولات تستهدف أمن المغرب | بوليتيك

الكويت تدين وبشدة أي محاولات تستهدف أمن المغرب

بالصورة.. بعدما قدمات الاعتذار للمغاربة: شركة سنطرال ترد: من 2013 ثمن الحليب ماتزادش | حوادث و حقوق

بالصورة.. بعدما قدمات الاعتذار للمغاربة: شركة سنطرال ترد: ''من 2013 ثمن الحليب ماتزادش''

عاجل.. خلاف حاد بين شابين ينتهي بجريمة قتل بشعة بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل.. خلاف حاد بين شابين ينتهي بجريمة قتل بشعة بأكادير

حصري.. هذا جديد واقعة تعرض طفلة عندها أربع سنوات لهتك العرض على يد خالها بفاس | حوادث و حقوق

حصري.. هذا جديد واقعة تعرض طفلة عندها أربع سنوات لهتك العرض على يد خالها بفاس

مؤلم.. الفتاة اللي دهسها طيماكس بمنطقة الدروة بالبيضاء ماتت | دولي

مؤلم.. الفتاة اللي دهسها ''طيماكس'' بمنطقة الدروة بالبيضاء ماتت

بث مباشر : أتلتيكو مدريد - آرسنال / الدوري الأوروبي | بووز

بث مباشر : أتلتيكو مدريد - آرسنال / الدوري الأوروبي

عاجل..بعد الاستماع للزفزافي: أحمجيق يمثل في هذه اللحظات أمام القاضي | مجتمع

عاجل..بعد الاستماع للزفزافي: أحمجيق يمثل في هذه اللحظات أمام القاضي

مقاطعون ولكن...!

عاجل.. مباشرة بعد بداية محاكمة بوعشرين:القاضي يقرر التأجيل وأشغال الجلسة المقبلة سرية والقضية فيها عرض الفيديوهات الجنسية

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 16:43 عاجل.. مباشرة بعد بداية محاكمة بوعشرين:القاضي يقرر التأجيل وأشغال الجلسة المقبلة سرية والقضية فيها عرض الفيديوهات الجنسية | مجتمع
عاجل.. مباشرة بعد بداية محاكمة بوعشرين:القاضي يقرر التأجيل وأشغال الجلسة المقبلة سرية والقضية فيها عرض الفيديوهات الجنسية
مباشرة بعد انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستنئاف بمدينة الدار البيضاء، قرر القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في هذا الملف، تأجيل أشغالها إلى يوم الاثنين 7 ماي 2018.

"شوف تيفي"

 

مباشرة بعد انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستنئاف بمدينة الدار البيضاء، قرر القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في هذا الملف، تأجيل أشغالها إلى يوم الاثنين 7 ماي 2018.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة أن الجلسة المقبلة من المحتمل أن تعرف عرض الفيديوهات، لأن القاضي بوشعيب فريح، أعلن أن أشغالها ستكون سرية دون حضور وسائل الإعلام.

وأكد الموفد أن القاضي، كشف استدعاءه الشهود المطلوب حضورهم من طرف هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، ويتعلق الأمر بشخصين يدعيان "مهدي،ومحجوب"، وأيضا المطلوب حضورهم من هيئة الدفاع عن المتهم ويتعلق الأمر بكل من "مراد، فؤاد،عائشة، سفيان".

وأبرز الموفد أن القاضي، أكد بخصوص الدفوع الشكلية ضم الشكل إلى الموضوع والمضمون والجوهر في الملف، ورد الدفع بعدم اختصاص الفرقة الوطنية بإنجاز البحث موضوع القضية مشيرا إلى أن أسماء حلاوي ونعيمة لحروري وخلود الجابري ووداد ملحاف، حضرن لأشغال جلسة اليوم.

وأكد الموفد أن رجال الأمن، منعوا قبل لحظات وسائل الإعلام من ولوج القاعة التي احتضنت أشغال الجلسة، مبرزا أن القاضي قرر إكمال جلسة اليوم بشكل سري.

 

 

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القاضي بوشعيب فريح الجلسة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رجال الحموشي بالجديدة يوقفون طالبا تورط في قرصنة المواقع الإلكترونية | مجتمع

رجال الحموشي بالجديدة يوقفون طالبا تورط في قرصنة المواقع الإلكترونية

عاجل..بعد الاستماع للزفزافي: أحمجيق يمثل في هذه اللحظات أمام القاضي | مجتمع

عاجل..بعد الاستماع للزفزافي: أحمجيق يمثل في هذه اللحظات أمام القاضي

عاجل..هذا ما تقرر في حق الزوج اللي ماتت مراتو بعد 14 يوم من عرسهم ضواحي الجديدة | مجتمع

عاجل..هذا ما تقرر في حق الزوج اللي ماتت مراتو بعد 14 يوم من عرسهم ضواحي الجديدة

المحكمة الإدراية تلغي قرار فصل ثلاث أستاذات متعاقدات بأكاديمية جهة سوس ماسة وهذه هي التفاصيل | مجتمع

المحكمة الإدراية تلغي قرار فصل ثلاث أستاذات متعاقدات بأكاديمية جهة سوس ماسة وهذه هي التفاصيل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شــاهد صدمة ساكنة كاريان سيدي مومن بعد قرار ترحيلهم إلى مديونة | خارج البلاطو
منذ 32 دقيقة

شــاهد صدمة ساكنة كاريان سيدي مومن بعد قرار ترحيلهم إلى مديونة

بالفيديو..رد قوي من مشجع مغربي على الاعتداء الخطير الذي تعرض له لاعبو الرجاء من طرف الجماهير | بــووز

بالفيديو..رد قوي من مشجع مغربي على الاعتداء الخطير الذي تعرض له لاعبو الرجاء من طرف الجماهير

بالدليل بوعشرين يظهر في فيديوهات يمارس الجنس على الضحايا وساعة الحقيقة دقت بعد قرار القاضي | خارج البلاطو

بالدليل بوعشرين يظهر في فيديوهات يمارس الجنس على الضحايا وساعة الحقيقة دقت بعد قرار القاضي

بالفيديو..بائع متجول يعيش المعاناة بمارتيل..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..بائع متجول يعيش المعاناة بمارتيل..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

مصطفى سلمى: العالم كله أصبح مع المغرب و التقرير الأممي الأخير يؤكد ذلك | بوليتيك
منذ 8 دقائق

مصطفى سلمى: العالم كله أصبح مع المغرب و التقرير الأممي الأخير يؤكد ذلك

رجال الحموشي بالجديدة يوقفون طالبا تورط في قرصنة المواقع الإلكترونية | مجتمع

رجال الحموشي بالجديدة يوقفون طالبا تورط في قرصنة المواقع الإلكترونية

الكويت تدين وبشدة أي محاولات تستهدف أمن المغرب | بوليتيك

الكويت تدين وبشدة أي محاولات تستهدف أمن المغرب

بالصورة.. بعدما قدمات الاعتذار للمغاربة: شركة سنطرال ترد: من 2013 ثمن الحليب ماتزادش | حوادث و حقوق

بالصورة.. بعدما قدمات الاعتذار للمغاربة: شركة سنطرال ترد: ''من 2013 ثمن الحليب ماتزادش''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.