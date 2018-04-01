عاجل.. مباشرة بعد بداية محاكمة بوعشرين:القاضي يقرر التأجيل وأشغال الجلسة المقبلة سرية والقضية فيها عرض الفيديوهات الجنسية ﻿

مباشرة بعد انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستنئاف بمدينة الدار البيضاء، قرر القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في هذا الملف، تأجيل أشغالها إلى يوم الاثنين 7 ماي 2018.

"شوف تيفي"

مباشرة بعد انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستنئاف بمدينة الدار البيضاء، قرر القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في هذا الملف، تأجيل أشغالها إلى يوم الاثنين 7 ماي 2018.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة أن الجلسة المقبلة من المحتمل أن تعرف عرض الفيديوهات، لأن القاضي بوشعيب فريح، أعلن أن أشغالها ستكون سرية دون حضور وسائل الإعلام.

وأكد الموفد أن القاضي، كشف استدعاءه الشهود المطلوب حضورهم من طرف هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، ويتعلق الأمر بشخصين يدعيان "مهدي،ومحجوب"، وأيضا المطلوب حضورهم من هيئة الدفاع عن المتهم ويتعلق الأمر بكل من "مراد، فؤاد،عائشة، سفيان".

وأبرز الموفد أن القاضي، أكد بخصوص الدفوع الشكلية ضم الشكل إلى الموضوع والمضمون والجوهر في الملف، ورد الدفع بعدم اختصاص الفرقة الوطنية بإنجاز البحث موضوع القضية مشيرا إلى أن أسماء حلاوي ونعيمة لحروري وخلود الجابري ووداد ملحاف، حضرن لأشغال جلسة اليوم.

وأكد الموفد أن رجال الأمن، منعوا قبل لحظات وسائل الإعلام من ولوج القاعة التي احتضنت أشغال الجلسة، مبرزا أن القاضي قرر إكمال جلسة اليوم بشكل سري.