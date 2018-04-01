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عاجل..الجزائر تقرر التصعيد مع المغرب بعد قطعه علاقاته الدبلوماسية مع إيران والقضية فيها طرد دبلوماسيين مغاربة

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 16:08 عاجل..الجزائر تقرر التصعيد مع المغرب بعد قطعه علاقاته الدبلوماسية مع إيران والقضية فيها طرد دبلوماسيين مغاربة | بوليتيك
عاجل..الجزائر تقرر التصعيد مع المغرب بعد قطعه علاقاته الدبلوماسية مع إيران والقضية فيها طرد دبلوماسيين مغاربة
بعد 24 ساعة من استدعاء الجزائر للسفير المغربي بعد قرار المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، كشف مصدر دبلوماسي جزائري لوكالة الأناضول التركية، يومه الخميس، أن الجزائر تدرس تخفيض التمثيل

"شوف تيفي"

بعد 24 ساعة من استدعاء الجزائر للسفير المغربي بعد قرار المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، كشف مصدر دبلوماسي جزائري لوكالة الأناضول التركية، يومه الخميس، أن الجزائر تدرس تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع المغرب.

وأوضحت الأناضول، أن هذا المصدر الذي طالبها بعدم الكشف عن هويته، قال إن وزارة الخارجية الجزائرية رفعت عدة توصيات لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تتعلق بالأزمة مع المغرب، مشيرا إلى أن من بين التوصيات "تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع المغرب عبر طرد عدد من الدبلوماسيين المغاربة العاملين في الجزائر وغلق فروع قنصلية".

وكشفت الوكالة التركية أن المصدر الدبلوماسي الجزائري، قال كذلك إن توصيات أخرى رفعتها وزارة الخارجية للرئاسة لاتخاذ قرار بشأنها، ومن بينها قيام وزير الخارجية عبد القادر مساهل بجولة عربية وغربية، بالإضافة إلى وقف التنسيق الأمني مع المغرب في إطار منظمات أمنية دولية أهمها مجموعة 5+5 التي تضم دولا أوروبية ومغاربية من غرب المتوسط.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أوضح أمس أن المغرب يتفهم حرج الجزائر، وحاجتها للتعبير عن تضامنها مع حلفائها، حزب الله وإيران والبوليساريو، ومحاولتها إنكار دورها الخفي في هذه العملية ضد الأمن الوطني للمملكة، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تتوفر على معطيات دقيقة وأدلة دامغة تتعلق بالدعم السياسي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه حزب الله للبوليساريو بتواطؤ مع إيران ، وقد أخذت السلطات المغربية الوقت الكافي للقيام بدراسة دقيقة لمجموع هذه العناصر قبل أن تتخذ قرارها بكامل المسؤولية.

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