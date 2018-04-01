المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يستنكر استمرار الوزارة الوصية في التهميش والإقصاء والانغلاق ﻿

في ظــل التحولات المتسارعة التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيد العالمي، والتي تواكب بإصلاحات عميقة وجريئة مبنية على قراءة دقيقة وموضوعية للتحديات، وعلى دراسات استشرافية

''شوف تيفي''

في ظــل التحولات المتسارعة التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيد العالمي، والتي تواكب بإصلاحات عميقة وجريئة مبنية على قراءة دقيقة وموضوعية للتحديات، وعلى دراسات استشرافية لتحولات المستقبل وانتظارات التنمية، وفي سياق اشتداد المنافسة بين الأمم للتموقع العلمي على الصعيد العالمي من خلال تجويد أداء ومخرجات مؤسسات التعليم العالي وربطها بمراكز بحثية متطورة ورصد إمكانات مالية وبشرية هائلة وإشراك الأساتذة الباحثين في كل مراحل تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

استنكـر ''بيـــان'' للمجلس الوطنــي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي '' استمرار الوزراء المتعاقبين على تدبير هذا القطاع الحيوي في في التعامل بطريقة غارقة في الارتجال بنهج سياسات غير شعبية وغير وطنية بدعم مؤسسات التعليم العالي الخاصة من مالية الشعب، ضدا على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وبأسلوب بدائي موغل في الانغلاق والانعزال، بتهميش الفاعلين الأساسيين وتهريب قضايا المنظومة ومناقشتها داخل إطارات غير ديمقراطية وبنيات غير شرعية، مما يعيد إنتاج الفشل''.

وأضــاف ''في ظل هذه التحولات والسياقات عقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مجلسها الوطني دورة المرحوم الحسن شعبي (كلية العلوم مكناس) يوم السبت 21 أبريل 2018 بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بجامعة محمد الخامس بالرباط، وبعد التنبيه على خطورة المنعطفات التي تجتازها المنظومة برمتها، واستحضارا للرهانات المطروحة على الفاعل النقابي والمسؤوليات التاريخية التي يجب أن يضطلع بها في السياقات الحالية...''

وزاد البيان أن ''المجلس الوطني يستنكر التفاف الوزارة الوصية على منهجية العمل التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين واعتمادها مقاربة أحادية وفوقية واستفرادها باقتراح الإصلاحات المتعاقبة والفاشلة واتخاذ القرارات المصيرية في تغييب تام للفاعلين الحقيقيين في الميدان من أساتذة باحثين وهياكل من شعب ومجالس وأجهزة نقابية، كما وقع في جولات إصلاح النظام البيداغوجي وملتقى البحث العلمي المغلقة، ويدعو جميع الأساتذة الباحثين لرفض ومقاطعة مخرجات هذه الندوات الفاشلة''.

وشجب ''البيان'' الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، ترويج الوزارة الوصية لمشروع نهائي أعد خارج الهياكل الجامعية وفي اجتماعات مغلقة لما يسمى مسالك الإجازة في التربية لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي في الجامعات والتي تعتزم الوزارة تطبيقها في الدخول الجامعي المقبل، علما أن ورش تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي هو من بين اختصاصات ومهام المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة، والتي تتوفر على تجربة كبيرة معتبرة وعلى أطر متخصصة في المجال.

هــذا وأعلن ''البيان'' رفضه لأي مشروع لم يبد فيه الأساتذة الباحثون رأيهم من خلال أجهزتهم البيداغوجية ولم تتم المصادقة عليه في الهياكل الجامعية، ويحذر من مثل هذه السياسات الارتجالية في إصلاح المنظومة البيداغوجية التي أصبحت حقلا للتجارب بالنسبة لكل مسؤول جديد، كما يؤكد موقفه الثابت الوارد في أدبيات النقابة ووثائقها وبياناتها والرافض للمس بمجانية التعليم في مختلف الأسلاك، مع ضرورة حماية الحق في ولوج التعليم العالي العمومي بلا حدود ومن غير شروط ولا قيود ويندد بكل من يساوم بتحقيق المطالب مقابل التخلي عن مجانية التعليم.