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مثير...ساكنة جماعة ''أزيار'' تحتج على حجز الرئيس لمعدات المجلس الإقليمي والأخير يرد

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 15:48 مثير...ساكنة جماعة أزيار تحتج على حجز الرئيس لمعدات المجلس الإقليمي والأخير يرد | مجتمع
مثير...ساكنة جماعة ''أزيار'' تحتج على حجز الرئيس لمعدات المجلس الإقليمي والأخير يرد
خرج النائب الأول لرئيس جماعة ''أزيار'' عمالة أكادير إداوتنان بفيديو مثير تم تداوله عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي يتهم فيه رئيس الجماعة بالحجز داخل المرآب على معدات وآليات المجلس الإقليمي وعدم

شوف تيفي:أكادير

خرج النائب الأول لرئيس جماعة ''أزيار'' عمالة أكادير إداوتنان بفيديو مثير تم تداوله عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي يتهم فيه رئيس الجماعة بالحجز داخل المرآب على معدات وآليات المجلس الإقليمي وعدم تمكين الساكنة منها بإقصائه لعدد من الدوائر القروية من الاستفادة من حقها الطبيعي فيها بعد إنهائه لمختلف الأشغال التي تخص دوائره.

وأكد مجموعة من المتضررين لقناة ''شوف تيفي''، أن هذه الآليات هي في ملكية المجلس الإقليمي لعمالة أكادير إداوتنان ويضعها رهن إشارة الجماعات القروية الخاضعة لنفوذه الترابي لإنجاز وإصلاح مختلف الطرقات والمرافق التي تهم الساكنة، وذلك وفق برنامج زمني متفق عليه سلفا، حيث تأخذ كل دائرة قروية نصيبها وحصتها من هذه الآليات (طراكس،شاحنات،صهاريج...).

ومن جهته أكد ''محمد بوتيشت'' رئيس جماعة ''أزيار'' لقناة ''شوف تيفي'' أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وما تم يوم أمس من إدعاء بالحجز فهو افتراء والمعدات لم تشتغل نظرا لكون السائقين التابعين للعمالة غائبين وهو ما جعل الآليات لا تبارح المرآب''

وأضاف ذات المتحدث لشوف تيفي، أن المجلس الإقليمي سطر برنامجا بموجبه تستفيد جماعة أزيار بجميع دوائرها من الآليات والمعدات لمدة 15 يوما على أبعد تقدير، وليس ما يدعيه النائب والساكنة تشهد على عمل الرئيس وتفانيه في خدمة الوطن والمواطنين، وهذه الخرجات فهي لا تعدو أن تكون سوى تشويشا على عمله، وجميع الدواوير القروية نالت حقها بما فيها المحسوبة على فريق المعارضة''.

وأشار في ختام حديثه لشوف تيفي أن الساكنة ضاقت ذرعا من العراقيل التي يضعها بعض المحسوبين على هذا الفريق، الذي لا تهمه مصلحة المواطن والساكنة المحلية، فعوض أن يصطف إلى جانب باقي الفرقاء السياسيين، ويخدم مصلحة الجماعة، فهو لا يتوانى عن خلق الحواجز أمام مسلسل التنمية الذي تشهده جماعة ''أزيار''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير جماعة أزيار حجز معدات مجلس إقليمي رئيس ساكنة مرآب إقصاء

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