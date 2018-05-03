بعد الاعتداء الخطير الذي تعرض له لاعبو الرجاء ..غاريدو يخرج عن صمته و هذا ما قرره ﻿

مباشرة بعد الأحداث الخطيرة التي أعقبت مباراة الرجاء و واد زم، نشر خوان كارلوس غاريدو مدرب الرجاء البيضاوي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تطبيق الإنستغرام تدوينة أعلن من خلالها أنه سيحظر الحسابات

شوف سبور:

مباشرة بعد الأحداث الخطيرة التي أعقبت مباراة الرجاء و واد زم، نشر خوان كارلوس غاريدو مدرب الرجاء البيضاوي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تطبيق الإنستغرام تدوينة أعلن من خلالها أنه سيحظر الحسابات التي تتهمه بالتلاعب في نتائج المباريات وتشتمه.

وجاء في تدوينة غاريدو التي كتبها باللغة الإسبانية « إلى كل من يشتمني ادخلوا لهذا الرابط http://juancarlosgarrido.com، لكي تطلعوا على مسيرتي الكروية، هذا الكلام موجه للأشخاص الذين يحترمونني، ولكل من يشتمني عليكم فقط عدم متابعتي، كما أني سأحذف الحسابات التي لا تحترمني، متمنيا أن يحذف التطبيق هاته الحسابات بصفة نهائية ».

جدير بالذكر، أن مباراة الرجاء وسريع واد زم عرفت أحداث شغب تسبب فيها محسوبون على الجماهير الرجاوية، كما أن حافلة النادي ومجموعة من اللاعبين تعروضوا لإصابات خطيرة عقب رشق مجهولين الحافلة بالحجارة.

للإشارة، فإن المباراة المذكورة عرفت انهزام الرجاء بثلاثة أهداف لهدف برسم مؤجل الدورة 24 من البطولة الوطنية الاحترافية.