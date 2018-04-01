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خلافات واتهامات بين مستشارين بالجماعة القروية الشلالات وقرار من المحكمة بحفظ الملف

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 15:37 خلافات واتهامات بين مستشارين بالجماعة القروية الشلالات وقرار من المحكمة بحفظ الملف | بوليتيك
خلافات واتهامات بين مستشارين بالجماعة القروية الشلالات وقرار من المحكمة بحفظ الملف
قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم أمس الأربعاء الثاني من شهر ماي الجاري، حفظ المتابعة في حق سبعة مستشارين بالجماعة القروية الشلالات التابعة إداريا لعمالة المحمدية، فيما اتخذ قرار

شوف تيفي

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم أمس الأربعاء الثاني من شهر ماي الجاري، حفظ المتابعة في حق سبعة مستشارين بالجماعة القروية الشلالات التابعة إداريا لعمالة المحمدية، فيما اتخذ قرار متابعة النائبة السابعة ''الدريوش هنية'' في حالة سراح.

وتعود ملابسات هذا الملف حين تقدم المستشار ''حسن اليونسي'' بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ضد البرلماني ''سعيد التدلاوي'' يتهمه فيها بالتحريض، كما يتهم مجموعة من أعضاء المجلس بشهادة الزور، و عزز شكايته بشهادة عدلية محررة من طرف ''الدريوش هنية'' تعترف فيها بأن التهمة التي وجهتها لـ''حسن اليونسي''، والمتعلقة بالضرب والجرح داخل ردهات الجماعة هي شكاية كيدية، من صنع سعيد التدلاوي والد عمر التدلاوي الرئيس الحالي للجماعة، وذلك بهدف إبعاد حسن اليونسي عن ترأس الجماعة ، وذلك حين قررت وزارة الداخلية إعادة انتخاب رئيس الجماعة بعد تنحية الرئيس السابق أحمد هلالي من منصبه بحكم قضائي.

وخلال اتصال شوف تيفي بمسؤول بالجماعة المعنية للاستفسار عن حيثيات القضية لم يدل بتصريح معللا ذلك كونه لم يكن حاضرا لحظة الواقعة وبالمقابل أكد لنا أن العمل الجماعي هو بالأساس عمل تطوعي أساسه خدمة المواطن والساكنة والمنطقة، ويجب الالتفات للقضايا التي تهم المصلحة العامة بعيدا عن النزاعات السياسية والأمور الشخصية ، فالمواطن منح ثقته وصوته للمستشارين للنهوض بالمنطقة لا لخلق نزاعات سياسية شعبوية تنحاز لاتجاه حسب المصلحة الشخصية، مؤكدا أنه لا توجد نخبة يمكن أن يعول عليها.

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شوف تيفي المغرب سياسة الجماعة القروية الشلالات مستشارين

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