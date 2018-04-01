مثيـــر وبالفيديو.. الزعيم الكوري يدفع صحافيا وقف في طريق زوجته ﻿

انتشر فيديو عبر موقع يوتيوب يصور الزعيم الكوري الشمالي ''كيم جونغ أون'' وهو يدفع صحافي وقف في طريق زوجته.

''شــوف تيفي''

انتشر فيديو عبر موقع يوتيوب يصور الزعيم الكوري الشمالي ''كيم جونغ أون'' وهو يدفع صحافي وقف في طريق زوجته.

ووقعت الحادثة خلال لقاء الكوريتين، وفي الفيديو يظهر الصحافي وهو يقطع الطريق على المرأة ليلتقط صورة، وفي هذه اللحظة قام الزعيم ''كيم'' بدفع الصحافي بعيدا عن طريقها.

وكان الزعيمان الكوريان ''كيم جونغ أون'' و''مون جيه إن'' قد التقيا، وقال بيان صادر عن القمة إن ''الطرفين أكدا أن هدفهما المشترك هو تنفيذ عملية نزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، واتفق الجنوب والشمال على إجراء خطوات نشطة للتعاون مع المجتمع الدولي في قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية''.