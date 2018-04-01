بالفيديو..إعلامي مغربي بقناة ''بي إن سبورت'' صحح معلومة التونسي الخليصي بخصوص عدد اللاعبين العرب اللي شاركو في نهائي أبطال أوروبا ﻿

بعد ساعات من خروج الإعلامي التونسي ''هشام الخلصي'' بمعلومة خاطئة بخصوص هوية اللاعبين العرب الذين وصلوا لنهائي كأس عصبة الأبطال الأوروبية، نشر المغربي أمين سبتي العامل بقناة ''بي إن سبورت'' القطرية،

''شوف تيفي''

بعد ساعات من خروج الإعلامي التونسي ''هشام الخلصي'' بمعلومة خاطئة بخصوص هوية اللاعبين العرب الذين وصلوا لنهائي كأس عصبة الأبطال الأوروبية، نشر المغربي أمين سبتي العامل بقناة ''بي إن سبورت'' القطرية، مقطع فيديو، صحح من خلاله ما قاله ''الخلصي''، وأكد أن اللاعبين العرب الذين شاركوا بنهائي الحلم هم ثلاثة مغاربة، ويتعلق الأمر بمهدي بنعطية وأشرف حكيمي ورضوان حجري، بالإضافة إلى الجزائر رابح مادجر وأخيرا المصري محمد صلاح.

و تفاعل آلاف النشطاء المغاربة مع التصحيح المقدم من طرف الإعلامي المغربي، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير به، بينما اختار آخرون توجيه انتقادات لاذعة للإعلامي التونسي لأنه قال إن محمد صلاح هو ثاني لاعب عربي يصل لنهائي الأبطال الأوروبية بعد الجزائري رابح مادجر، دون الإشارة إلى اللاعبين المغاربة.

تجدر الإشارة إلى أن المصري محمد صلاح، قاد فريق ليفربول الإنجليزي إلى نهائي عصبة الأبطال الأوروبية على حساب فريق روما الإيطالي، حيث سيواجه في نهائي الحلم فريق ريال مدريد الإسباني.