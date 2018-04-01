توقيف شخص بالمحمدية بتهمة اغتصاب وهتك عرض قاصرة ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، مساء أمس الأربعاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باغتصاب وهتك عرض فتاة قاصرة تحت التهديد باستخدام

شوف تيفي و.م.ع

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، مساء أمس الأربعاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باغتصاب وهتك عرض فتاة قاصرة تحت التهديد باستخدام العنف.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بالمحمدية كانت قد سجلت في 12 أبريل المنصرم، شكاية باغتصاب فتاة قاصرة تبلغ من العمر 10 سنوات، بعدما اعتدى عليها جنسيا المشتبه به، أسفل درج العمارة التي تسكن بها، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية والبيولوجية، عن تشخيص هوية المشتبه به وتوقيفه.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة، يضيف المصدر ذاته، أن المشتبه به غرر بالضحية القاصرة في عدة مناسبات، دون أن تفصح لعائلتها عن ذلك، ليتسنى تسجيل شكاية في الموضوع، وذلك قبل أن يعرضها لاغتصاب وهتك عرض تحت طائلة التهديد بالعنف.

وذكرت المديرية العامة أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذا الاعتداء الجنسي.