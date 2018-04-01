بالفيديو..شوفو قوة الجيش المغربي خلال مناورات عسكرية تثبت قدرته على تحطيم أعداء الوطن ﻿

نشرت الصفحة الفيسبوكية الرسمية الخاصة بالسفارة الأمريكية بالرباط، يومه الخميس، مقطع فيديو، يظهر آخر المناورات العسكرية التي جمعت بين الجيش المغربي والجيش الأمريكي، والتي تدخل في إطار التدريبات

''شوف تيفي''

نشرت الصفحة الفيسبوكية الرسمية الخاصة بالسفارة الأمريكية بالرباط، يومه الخميس، مقطع فيديو، يظهر آخر المناورات العسكرية التي جمعت بين الجيش المغربي والجيش الأمريكي، والتي تدخل في إطار التدريبات التي أطلق عليها ''الأسد الإفريقي''.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية، الانضباط الكبير لأفراد القوات الملكية المسلحة، والإمكانيات الكبيرة التي يتوفرون عليها في استخدام الأسلحة خلال المعارك.

وعلاقة بالموضوع، أكد موقع قناة ''روسيا اليوم''، يومه الخميس، أن الجيش المغربي، يعتبر من أقوى الجيوش العربية، وقد احتل الرتبة 55 عالميا و السادسة عربيا، نظرا للامكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها.