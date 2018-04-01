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فضيحة.. متزوجة حصلها راجلها مع شاب صغر منها متلبسين بممارسة الجنس ضواحي مراكش

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فضيحة.. متزوجة حصلها راجلها مع شاب صغر منها متلبسين بممارسة الجنس ضواحي مراكش

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 14:49 فضيحة.. متزوجة حصلها راجلها مع شاب صغر منها متلبسين بممارسة الجنس ضواحي مراكش | حوادث و حقوق
فضيحة.. متزوجة حصلها راجلها مع شاب صغر منها متلبسين بممارسة الجنس ضواحي مراكش
اهتزت منطقة العقرب ضواحي مراكش، أمس الأربعاء، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلتها متزوجة، ضبطها زوجها وهي في أحضان عشيقها بمنزل الزوجية.

"شوف تيفي"

 اهتزت منطقة العقرب ضواحي مراكش، أمس الأربعاء، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلتها متزوجة، ضبطها زوجها وهي في أحضان عشيقها بمنزل الزوجية.

وحسب مصادر محلية فإن الزوج الذي يعمل في مجال السياحة، عاد إلى منزله مبكرا، ليتفاجأ بزوجته البالغة من العمر 27 سنة وهي في أحضان عشيقها البالغ من العمر 23 سنة، ليسارع إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان، وأوقفت الزوجة بينما لا تزال الأبحاث جارية عن عشيقها الذي استطاع الفرار من نافذة المنزل.

وأكدت المصادر ذاتها أن الموقوفين تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي متزوجة النيابة العامة السياحة الدرك الملكي

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