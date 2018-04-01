بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران..العثماني يؤكد أن المغرب لا يمكنه أن يتساهل أو يتسامح مع أي اعتداء على ثوابته الوطنية ﻿

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن المغرب لا يمكنه أن يتساهل أو يتسامح مع أي اعتداء على ثوابته الوطنية.

شـــوف تيفي:

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن المغرب لا يمكنه أن يتساهل أو يتسامح مع أي اعتداء على ثوابته الوطنية.

وأوضح سعد الدين العثماني، في كلمة استهل بها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المغرب اتخذ موقفا صارما وقرر قطع علاقاته مع إيران بسبب مسألة دعم جبهة الانفصاليين.

واعتبر رئيس الحكومة أن "عمق الرسالة من قرار المغرب يتجلى في أن أي اعتداء على الثوابت الوطنية وعلى سيادة المملكة لا يمكن للمغرب أن يتساهل أو يتسامح معه بأي وجه كان"، فهذه أمور، يضيف رئيس الحكومة، "تتطلب الصرامة الكاملة، وموقف جلالة الملك بشأنها صارم وصلب وقوي".

كما أبرز موقف الشعب المغربي قاطبة من قضية الوحدة الترابية والوطنية، بحكم أنها قضية إجماع وطني، مشيرا إلى أن "الصرخة المغربية مما وقع أخيرا في المنطقة العازلة، بينت للعالم أن المغرب، بقيادة الملك، يدافع عن حقوقه، ويتعامل بالصرامة اللازمة، وهذا ما تم مع الاستفزازات الأخيرة لجبهة الانفصاليين، التي حاولت تغيير الطبيعة التي كانت عليها المنطقة العازلة، وهو ما أسفر عن نتائج هامة وصدر قرار مجلس الأمن".

وفي هذا الصدد، وصف رئيس الحكومة هذا القرار في عمومه بالمنصف للمغرب، لأنه طالب جبهة الانفصاليين بالحفاظ على طابع المنطقة العازلة، وأشار إشارة صريحة ومباشرة إلى ضرورة عدم تحويل أي بناية إدارية أو غيرها إلى بئر لحلو، كما طالب مجلس الأمن مجموعة الانفصاليين صراحة وبالإسم بالانسحاب من كركرات. وهذا، يضيف رئيس الحكومة، "يبين أن ناقوس الخطر الذي كان يدقه المغرب حقيقي وواقعي، وأنه كانت هناك استفزازات وتجاوزات وأن المجتمع الدولي أنصت للمغرب الذي واجه تلك الاعتداءات بالصرامة، فجميع دول العالم تحمي حدودها وأراضيها وسيادتها بهذه الطريقة، وإلا فهي معرضة لمخاطر كبيرة".

كما أشار العثماني إلى الجهود التي قام بها المغرب في الأقاليم الجنوبية دبلوماسيا، وعلى مستوى حقوق الإنسان وجهود التنمية، قائلا "كل هذا، بد د الأوهام التي يحاول الخصوم ترويجها حول موقف المغرب والموقف الأممي، وحول ما يسميه الانفصاليون بالمناطق المحررة ومخططاتهم التي أثبت قرار مجلس الأمن أن المجتمع الدولي واع بها ولديه أدلة على ذلك، وهذا تطور إيجابي".