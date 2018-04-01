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مؤلم.. الوادي يمر من أزمة نفسية صعبة وهذا ما حدث له بعد الهجوم على الحافلة

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 14:28 مؤلم.. الوادي يمر من أزمة نفسية صعبة وهذا ما حدث له بعد الهجوم على الحافلة | سبور
مؤلم.. الوادي يمر من أزمة نفسية صعبة وهذا ما حدث له بعد الهجوم على الحافلة
كشفت مصادر قريبة من عبد الكبير الوادي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الأخير يمر من أزمة نفسية صعبة جراء الهجوم الذي تعرض له رفقة باقي اللاعبين خلال طريقهم للعودة إلى مدينة الدار البيضاء.

شوف سبور : رشيد محمودي

كشفت مصادر قريبة من عبد الكبير الوادي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الأخير يمر من أزمة نفسية صعبة جراء الهجوم الذي تعرض له رفقة باقي اللاعبين خلال طريقهم للعودة إلى مدينة الدار البيضاء.

وأفادت ذات المصادر أن اللاعب الوادي ظل مستيقظا طيلة ليلة أمس الأربعاء إلى غاية الساعات الأولى من صباح يومه الخميس موضحة أنه لم يستوعب بعد ما عاشه من رعب وخوف بسبب هجوم بعض المحسوبين على جمهور الرجاء على الحافلة التي كانت تقل اللاعبين.

وحسب ذات المصادر، فإن اللاعب وخلال غفوة نوم مع طلوع الفجر ظل يردد ويسرد ما حدث له مع اللاعبين إلى أن أيقظته زوجته لتطمئنه بأنه في سلام تام داخل منزله.

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شوف سبور المغرب عبد الكبير الوادي الرجاء أحداث شغب

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