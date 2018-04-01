لاعبو الرجاء يكشفون للمصالح الأمنية ترقيمات 12 سيارة ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، سلموا للمصالح الأمنية ترقيمات 12 سيارة للمعتدين الذين اعتدوا على حافلة الفريق وهي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء، قادمة من واد زم.

شوف سبور

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، سلموا للمصالح الأمنية ترقيمات 12 سيارة للمعتدين الذين اعتدوا على حافلة الفريق وهي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء، قادمة من واد زم.

و كانت حافلة الرجاء الرياضي، قد تعرضت يوم أمس الأربعاء، للرشق بالحجارة على يد مجهولين ، بعد خسارتهم بثلاثة أهداف لهدف واحد لحساب مؤجل الجولة 24 من البطولة الاحترافية .

ويذكر أن لاعبي فريق الرجاء الرياضي توجهوا صباح اليوم الخميس، لوضع شكايات لدى المصالح الأمنية ، ضد الأشخاص الذين اعتدوا على حافلة الفريق الأخضر.