مهرجان مواهب إفريقيا للموضة فرصة لدعم المصممين الشباب ﻿

احتضن فندق ''سوفيتيل الدار البيضاء'' صباح يومه الخميس أولى أيام الدورة الأولى لمواهب افريقيا للموضة، والممتدة في الفترة مابين 3 إلى 6 ماي الجاري، وهو حدث خاص بالأزياء والموضة والخلق والإبدع.

شوف تيفي : علاء الصنوبري

احتضن فندق ''سوفيتيل الدار البيضاء'' صباح يومه الخميس أولى أيام الدورة الأولى لمواهب افريقيا للموضة، والممتدة في الفترة مابين 3 إلى 6 ماي الجاري، وهو حدث خاص بالأزياء والموضة والخلق والإبدع.

وتعتبر التظاهرة التي تسهر عليها كل من عارضة الأزياء المغربية نوال الدبوز و المصممة زينب القادري، فرصة لدعم المصممين الشباب من أجل التعرف على الجمهور المغربي وعلى أسماء معروفة في مجال الأزياء والتصميم من المغرب ومن خارجه.

كما ستعرف الدورة مشاركة ممثلين عن عدة دول، من بينها جنوب إفريقيا، وأنغولا، وساحل العاج، وإثيوبيا، وفرنسا، والغابون، وغانا، وكينيا، ونيجيريا، ومالي، و المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتونس والسنغال وذلك بحضور العديد من الشخصيات الإفريقية الوازنة بمجال الموضة والثقافة.