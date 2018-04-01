عاجل..فضيحة تهز فاس: طفلة عندها أربع سنوات هتك خالها عرضها بالأصبع ديالو+تفاصيل جد صادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن أسرة، تقدمت قبل قليل من يومه الخميس 2 ماي 2018، بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، أفادت من خلالها أن ابنتهم الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات، تعرضت لهتك

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن أسرة، تقدمت قبل قليل من يومه الخميس 2 ماي 2018، بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، أفادت من خلالها أن ابنتهم الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات، تعرضت لهتك العرض على يد خالها.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذه النازلة، أن خال الطفلة يشتبه في استغلاله لغياب أمها المتواجدة خارج أرض الوطن، وإقدامه داخل المنزل الذي يعيش به رفقة والدته المسنة ووالد الطفلة، بهتك عرض هذه الأخيرة من خلال إدخال أصبعه بجهازها التناسلي.

وأكد ذات المصدر أن الفحوصات الطبية التي أخضعت لها الطفلة، بينت وجود أثار خدوش بجهازها التناسلي وتعفنات، مشيرة إلى أن الشكاية المقدمة من طرف أسرة الطفلة سيتم تعزيزها بشهادة طبية تؤكد تعرض الضحية لهتك العرض.