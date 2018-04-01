 بالفيديــو.. قاضي التحقیق یأمر باعتقال الأمریكي المتھم بالاعتداء جنسیا على طفلة في الفقيه بن صالح ﻿
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بالفيديــو.. قاضي التحقیق یأمر باعتقال الأمریكي المتھم بالاعتداء جنسیا على طفلة في الفقيه بن صالح

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 13:46 بالفيديــو.. قاضي التحقیق یأمر باعتقال الأمریكي المتھم بالاعتداء جنسیا على طفلة في الفقيه بن صالح | حوادث و حقوق
بالفيديــو.. قاضي التحقیق یأمر باعتقال الأمریكي المتھم بالاعتداء جنسیا على طفلة في الفقيه بن صالح
أمر قاضي التحقیق لدى محكمة الاستئناف ببني ملال أمس الأربعاء 2 ماي الجاري ، بإیداع الأمریكي الجنسیة ذي الأصول التایوانیة المتھم بمحاولة الاعتداء الجنسي على طفلة داخل محل لصیانة وتصلیح الأجھزة

 "شوف تيفي"

 أمر قاضي التحقیق لدى محكمة الاستئناف ببني ملال أمس الأربعاء 2 ماي الجاري ، بإیداع الأمریكي الجنسیة ذي الأصول التایوانیة المتھم بمحاولة الاعتداء الجنسي على طفلة داخل محل لصیانة وتصلیح الأجھزة الإلكترونية بمدينة الفقیه بن صالح ، سجن بني ملال على ذمة التحقیق الاحتیاطي .

 وقرر تحدید جلسة یوم 7 ماي للاستنطاق التفصیلي ، بعد الاستماع إلیه من طرف الوكیل العام الذي قرر إحضار مترجم للمتھم التیواني بغیة تسھیل عملیة التحقیق ، بعد أن سلم نفسه، صباح الیوم للمصالح الأمنیة ،بعد أن ظل متخفیا عن الأنظار منذ یوم السبت الماضي ، حیث تخلف عن الحضور یوم الاثنین الماضي الى مقر مفوضیة الشرطة من أجل إحالته على أنظار المحكمة.

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شوف تيفي المغرب التحقيق قاضي اعتداء جنسي طفلة أمريكي

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