بالفيديــو.. قاضي التحقیق یأمر باعتقال الأمریكي المتھم بالاعتداء جنسیا على طفلة في الفقيه بن صالح ﻿

أمر قاضي التحقیق لدى محكمة الاستئناف ببني ملال أمس الأربعاء 2 ماي الجاري ، بإیداع الأمریكي الجنسیة ذي الأصول التایوانیة المتھم بمحاولة الاعتداء الجنسي على طفلة داخل محل لصیانة وتصلیح الأجھزة

"شوف تيفي"

أمر قاضي التحقیق لدى محكمة الاستئناف ببني ملال أمس الأربعاء 2 ماي الجاري ، بإیداع الأمریكي الجنسیة ذي الأصول التایوانیة المتھم بمحاولة الاعتداء الجنسي على طفلة داخل محل لصیانة وتصلیح الأجھزة الإلكترونية بمدينة الفقیه بن صالح ، سجن بني ملال على ذمة التحقیق الاحتیاطي .

وقرر تحدید جلسة یوم 7 ماي للاستنطاق التفصیلي ، بعد الاستماع إلیه من طرف الوكیل العام الذي قرر إحضار مترجم للمتھم التیواني بغیة تسھیل عملیة التحقیق ، بعد أن سلم نفسه، صباح الیوم للمصالح الأمنیة ،بعد أن ظل متخفیا عن الأنظار منذ یوم السبت الماضي ، حیث تخلف عن الحضور یوم الاثنین الماضي الى مقر مفوضیة الشرطة من أجل إحالته على أنظار المحكمة.