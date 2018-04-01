 سفيرة المغرب ببلغاريا: المغرب له حظوظ كبيرة لتنظيم مونديال 2026 ﻿
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سفيرة المغرب ببلغاريا: المغرب له حظوظ كبيرة لتنظيم مونديال 2026

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 13:11 سفيرة المغرب ببلغاريا: المغرب له حظوظ كبيرة لتنظيم مونديال 2026 | بوليتيك
سفيرة المغرب ببلغاريا: المغرب له حظوظ كبيرة لتنظيم مونديال 2026
أكدت زكية الميداوي سفيرة المغرب ببلغاريا، أن المغرب حظوظه قوية من أجل الفوز بشرف تنظيم كأس العالم 2026 قائلة ''إذا كانت عملية اختيار البلد المرشح عادلة ، وإذا اتسمت شروط ومعايير الأهلية بالموضوعية،

شوف سبور و.م.ع

 أكدت زكية الميداوي سفيرة المغرب ببلغاريا، أن المغرب حظوظه قوية من أجل الفوز بشرف تنظيم كأس العالم 2026 قائلة "إذا كانت عملية اختيار البلد المرشح عادلة ، وإذا اتسمت شروط ومعايير الأهلية بالموضوعية، فإنه سينظم المونديال ».

 وأضافت المتحدثة خلال مقابلة أجرتها مع القناة التلفزية البلغارية (بي جي أون إير)، مؤخرا، « إن الترشيح المغربي، وهو الخامس من نوعه، يستمد قوته من قيم التعايش والحوار والانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى ، ويستجيب لشروط النجاح في تنظيم تظاهرة من هذا الحجم، إن المغرب ومنذ ترشيحه الأخير لاحتضان نهائيات كأس العالم لسنة 2010، بذل مجهودا كبيرا وقام باستثمارات كبيرة لتطوير بنياته التحتية الرياضية ».

 وأفادت سفيرة المغرب ببلغاريا، « باعتباره نموذجا للتعددية، يتوفر المغرب على العديد من المزايا ،التي تدعم ملف ترشيحه ، والمتمثلة بالأساس في الاستقرار السياسي الذي ينعم به ،وموقعه الجغرافي وتوقيته الزمني، والتسامح الذي يميز سكانه وأصالة حضارته ، وشغف الشعب المغربي بكرة القدم ».

 للإشارة، فإن عملية التصويت على البلد المستضيف لنهائيات كأس العالم 2026 ستتم بموسكو في 13 يونيو المقبل.

‫شوف تيفي

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