عــاجل:أول رد لفريق الرجاء البيضاوي بعد الاعتداء الخطير الذي تعرض له اللاعبين و سائق حافلة الفريق الأخضر ﻿

مباشرة بعد واقعة الاتداء الخطيرة التي تعرض لها لاعبو الرجاء،استنكر فريق الرجاء البيضاوي هذه الواقعة من خلال بيان إستنكاري ، على خلفية الإعتداء الذي تعرض له لاعبي الفريق مساء أمس الأربعاء، أثناء

شوف سبور

مباشرة بعد واقعة الاعتداء الخطيرة التي تعرض لها لاعبو الرجاء،استنكر فريق الرجاء البيضاوي هذه الواقعة من خلال بيان إستنكاري ، على خلفية الإعتداء الذي تعرض له لاعبي الفريق مساء أمس الأربعاء، أثناء عودتهم من مدينة واد زم الى مدينة الدار البيضاء، بعد خسارتهم أمام سريع واد زم بثلاثة أهداف لهدف واحد لحساب مؤجل الجولة 24 من البطولة الاحترافية .

وأفاد البيان الذي نشره الفريق الأخضر عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس ، أن لاعبي الفريق تعرضوا لاعتداء شنيع و خطير من طرف بعض الأشخاص الذين قاموا بإيقاف حافلة الفريق على قارعة الطريق السيار بواسطة سياراتهم و بادروا برشق الحافلة بالحجارة و ببعض المواد الخطيرة ناهيك عن سب و شتم اللاعبين و أعضاء الأطقم التقنية و الطبية و الإدارية.

وأوضح ذات البيان، أن هذه الأفعال الخطيرة أسفرت عن تكبد حافلة النادي خسائر مادية جسيمة و عن إصابة أربعة لاعبين بالفريق بإصابات بليغة على مستوى الرأس و الظهر إضافة الى إصابة سائق الحافلة إصابة جسيمة.

وختم فريق الرجاء البيان بتضامنه المطلق مع اللاعبين و مع جميع مكونات و فعاليات نادينا العريق و أنه ستتم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بهذا الصدد، موجها الدعوة للجماهير الرجاوية لمساندة الفريق في إطار من المسؤولية و الروح الرياضية كما هو مشهود له به على المستويين الوطني و الدولي.