بالصــور: شوفو كيفاش ولات حافلة الرجاء البيضاوي بعد تعرضها للرشق بالحجارة من طرف جماهير محسوبة على الفريق ﻿

توصلت شوف تيفي،صباح يومه الخميس، بصور حصرية تظهر حجم الخسائر التي تعرضت لها حافلة فريق الرجاء البيضاوي بعد رشقها بالحجارة من طرف جماهير غاضبة محسوبة على الفريق الأخضر.

شوف سبور:

توصلت شوف تيفي،صباح يومه الخميس، بصور حصرية تظهر حجم الخسائر التي تعرضت لها حافلة فريق الرجاء البيضاوي بعد رشقها بالحجارة من طرف جماهير غاضبة محسوبة على الفريق الأخضر.

وخلف هذا الاعتداء، خسائر مادية بعد تكسير زجاج الحافلة، و بشرية بعد إصابة كلا من محمود بنحليب و عبدالكبير الوادي على مستوى الرأس.

ويذكر أن لاعبي فريق الرجاء الرياضي توجهوا صباح اليوم الخميس، لوضع شكايات لدى المصالح الأمنية ، ضد الأشخاص الذين اعتدوا على حافلة الفريق الأخضر.

و معلوم أن حافلة الرجاء الرياضي، تعرضت يوم أمس الأربعاء، للرشق بالحجارة على يد مجهولين وهي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء، قادمة من واد زم، بعد خسارتهم بثلاثة أهداف لهدف واحد لحساب مؤجل الجولة 24 من البطولة الاحترافية .