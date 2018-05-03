الصورة التي يبحث عنها الجميع.. هذه هي الكنبة التي كان يمارس فوقها بوعشرين غزواته الجنسية على ضحاياه ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة حصرية للكنبة التي كان يمارس فوقها توفيق بوعشرين غزواته الجنسية على ضحاياه، حيث أفادت مصادرنا أن صورة هذه الكنبة سبق للصحافي المتهم بالإغتصاب وممارسة الجنس

شـــوف تيفي:

توصلت "شوف تيفي" بصورة حصرية للكنبة التي كان يمارس فوقها توفيق بوعشرين غزواته الجنسية على ضحاياه، حيث أفادت مصادرنا أن صورة هذه الكنبة سبق للصحافي المتهم بالإغتصاب وممارسة الجنس على ضحاياه منهن متزوجات برحاب مكتبه الوثير بمقر يومية "أخبار اليوم"، أن اقتناها خلال السنتين الأخيرتين، بعدما عوض بها الكنبة الجلدية القديمة التي كان لونها بني"مارون"، وذلك بعدما تعرضت للتمزق ربما بفعل ممارساته الجنسية المتكررة على الضحايا اللواتي استغلهن جنسيا قبل اقتناء الكنبة الجديدة أو لكثرة استعمالها...

و معلوم أن من بين التهم الموجهة لـ"توفيق بوعشرين" مدير نشر جريد أخبار اليوم، استعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين.