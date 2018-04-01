مؤلم..سكتة قلبية تنهي حياة أستاذ خلال لعبه لمباراة كرة القدم بكلميم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن أستاذا متدربا يدرس بمعهد تكوين المعلمين بمدينة كلميم، لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الأربعاء، خلال مشاركته مع زملائه في مباراة لكرة القدم داخل المعهد.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن أستاذا متدربا يدرس بمعهد تكوين المعلمين بمدينة كلميم، لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الأربعاء، خلال مشاركته مع زملائه في مباراة لكرة القدم داخل المعهد.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بـ "ع " المنحدر من منطقة ثلاثاء الأخصاص ضواحي كلميم، والبالغ من العمر 27 سنة، تفاجأ زملاؤه بسقوطه جثة هامدة خلال مشاركته بمباراة لكرة القدم، نتيجة سكتة قلبية.

وأشار ذات المصدر إلى أن زملاءه، سارعوا إلى نقل الأستاذ الشاب إلى المستشفى الجهوي لمدينة كلميم، حيث أكد الفحص الطبي الذي أخضع له مفارقته للحياة.