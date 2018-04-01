هام للجماهير الرجاوية .. بعد النتائج السلبية للفريق هاشنو قررت اللجنة المنظمة للنادي بخصوص تذاكر فيتا كلوب ﻿

قررت اللجنة المنظمة لفريق الرجاء البيضاوي طبع 15 ألف تذكرة فقط لمباراة الفريق المهمة أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

شوف سبور

قررت اللجنة المنظمة لفريق الرجاء البيضاوي طبع 15 ألف تذكرة فقط لمباراة الفريق المهمة أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ووفق ما ذكرته يومية الأحداث المغربية اليوم الخميس، فإن اللجنة المنظمة قررت طبع عدد قليل من التذاكر وذلك عقب النتائج السلبية التي يحققها النادي الأخضر كما أن الجماهير الرجاوية غاضبة من الفريق منذ التعادل السلبي أمام المغرب التطواني والخسارة أمام سريع وادي زم.

ومن جهة أخرى ستجرى مباراة الكلاسيكو بين البارصا والريال في نفس التوقيت التي ستجرى به مباراة الرجاء وفيتا كلوب الكونغولي.

جدير بالذكر، أن مباراة الرجاء وفيتا كلوب ستجرى على الساعة السابعة مساء بمركب محمد الخامس بالبيضاء.