المــلك محمد السادس يستقبل المنتخب المغربي لكرة القدم قبل الذهاب إلى مونديال روسيا ﻿

من المحتمل جدا أن يحظى المنتخب المغربي لكرة القدم باستقبال ملكي قبل الذهاب إلى مونديال روسيا لخوض منافسات كأس العالم، إذ من المرتقب أن يستقبل الملك محمد السادس بعثة المنتخب المغربي من لاعبين و

شــوف تيفي:

من المحتمل جدا أن يحظى المنتخب المغربي لكرة القدم باستقبال ملكي قبل الذهاب إلى مونديال روسيا لخوض منافسات كأس العالم، إذ من المرتقب أن يستقبل الملك محمد السادس بعثة المنتخب المغربي من لاعبين و طاقم تقني و الفريق الطبي و أيضا رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع و الطاقم الجامعي المرافق للمنتخب لمونديال روسيا مع التقاط صورة تذكارية للملك مع البعثة المغربية لتحفيزهم على البصم على أداء رائع في المونديال و تشريف المغرب.

و قد دأب الملك الراحل الحسن الثاني ،على استقبال كل المنتخبات المغربية المشاركة في كافة دورات كأس العالم التي تأهل إليها المنتخب الوطني المغربي سنوات 1970 بمونديال مكسيكو و 1986 بمونديال المكسيك أيضا و 1994بمونديال أمريكا و 1998 بمونديال فرنسا.

بل أكثر من هذا فقد حظي منتخب مكسيكو 1986 الذي يعد أول منتخب مغربي و عربي يتأهل للدوري الثاني من المونديال، باستقبال ملكي و شعبي حافل مباشرة بعد عودته من المونديال و بصمه على مشاركة متميزة.

و معلوم أن الملك محمد السادس سبق له أن استقبل عدد من الأبطال الرياضيين المتألقين عالميا، كما حظي منتخب 2004 بقيادة بادو الزاكي باستقبال ملكي و شعبي كبيرين مباشرة بعد عودة البعثة من تونس بعد بلوغ المباراة النهائية في كأس افريقيا للأمم لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية بعد منتخب 1976 الذي فاز بالكأس الافريقية الوحيدة التي تؤثثت فضاء خزينة الكرة المغربية.

و الحدث الرياضي التاريخ الذي سيظل راسخا في أذهان الجماهير الرجاوية ، هو الاستقبال الكبير الذي حظي به الفريق الأخضر، من طرف الملك محمد السادس يوم 25 دجنبر 2013 بعد وصوله إلى المباراة النهائية في كأس العالم للأندية التي نظمت ببلادنا بحضور الملك محمد السادس الذي تابع عن قرب المقابلة النهائية بين الرجاء وبايير ميونخ بالملعب الكبير بمراكش.