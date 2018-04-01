 حكيمي يغيب عن معسكر الأسود قبل المونديال ﻿
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مقاطعون ولكن...!

حكيمي يغيب عن معسكر الأسود قبل المونديال

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 11:12 حكيمي يغيب عن معسكر الأسود قبل المونديال | سبور
حكيمي يغيب عن معسكر الأسود قبل المونديال
سيغيب الدولي المغربي أشرف حكيمي عن معسكر الأسود المزمع إجراؤه يوم 24 ماي الجاري بالرباط بسبب التزامه مع فريقه ريال مدريد بنهائي كأس دوري أبطال إفريقيا يوم 26 ماي.

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 سيغيب الدولي المغربي أشرف حكيمي عن معسكر الأسود المزمع إجراؤه يوم 24 ماي الجاري بالرباط بسبب التزامه مع فريقه ريال مدريد بنهائي كأس دوري أبطال إفريقيا يوم 26 ماي.

وحسب ما كشفته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم الخميس، فإنه وعلى الرغم من عدم اختيار زيدان لحكيمي للمشاركة في المباراة النهائية التي ستجرى بالعاصمة الأوكرانية كييف والتي سيلاقي فيها زملاء رونالدو زملاء محمد صلاح، فإنه سيرافق النادي الملكي .

 وبهذا فمن المقرر أن يلتحق حكيمي بالكتيبة المغربية بسويسرا والتي ستشهد فيها إجراء ثلاث مباريات ودية ضد أوكرانيا، سلوفاكيا واستونيا.

جدير بالذكر، أن رونار من المنتظر أن يكشف عن اللائحة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس العالم يوم 13 ماي الجاري.

 

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