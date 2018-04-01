منتخب روسيا يعلن عن أسماء اللاعبين المشاركين في كأس العالم في هذا التاريخ ﻿

سيعلن ستانيسلاف تشيرتشيسوف مدرب منتخب روسيا عن قائمة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم منتصف شهر ماي الجاري.

شوف سبور

سيعلن ستانيسلاف تشيرتشيسوف مدرب منتخب روسيا عن قائمة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم منتصف شهر ماي الجاري.

ووفق ما كشفت عنه وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) اليوم الخميس، فإن المدرب سيحدد قائمة بها 35 لاعبا سيقدمها للاتحاد الدولي لكرة القدم في 14 أو 15 من الشهر الجاري.

وأضافت الوكالة نقلا عن تصريحات مدرب منتخب روسيا أن هناك لاعبين مصابان ما يزال المدرب ينتظر جاهزيتهما.

ويذكر أنه يتعين على مدربي المنتخبات المؤهلة لنهائيات البطولة تقديم القائمة النهائية للاعبين، التي تضم 23 لاعبا فقط، للاتحاد الدولي لكرة القدم قبل تاريخ الرابع من يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن قرعة كأس العالم أوقعت روسيا مع كل من مصر، السعودية، والأوروغواي.