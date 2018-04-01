 جمهور الرجاء يطالب بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء على اللاعبين ﻿
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مقاطعون ولكن...!

جمهور الرجاء يطالب بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء على اللاعبين

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 10:33 جمهور الرجاء يطالب بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء على اللاعبين | سبور
جمهور الرجاء يطالب بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء على اللاعبين
طالبت مجموعة من الجماهير الرجاوية، اليوم الخميس، بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء الذي تعرض له لاعبو النادي خلال طريق عودتهم إلى مدينة الدار البيضاوي بعد هزيمتهم أمام فريق سريع واد زم برسم الجولة 27 من

" شوف سبور"

طالبت مجموعة من الجماهير الرجاوية، اليوم الخميس، بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء الذي تعرض له لاعبو النادي خلال طريق عودتهم إلى مدينة الدار البيضاوي بعد هزيمتهم أمام فريق سريع واد زم برسم الجولة 27 من منافسات البطولة الاحترافية.

وعبرت الجماهير المحبة للنادي، عن حزنها لما عاشته المجموعة بعد تعرض الحافلة للرشق بالحجارة نتج عنه إصابة عبد الكبير الوادي ومحمود بنحليب على مستوى الرأس إضافة إلى أجواء الرعب والخوف الذي عاشوه إلى حين وصولهم إلى ملعب الوازيس.

هذا ومن المنتظر أن يتقدم الفريق بشكاية لدى المصالح الأمنية سيما أنهم يتوفرون على صور السيارات التي كانت تقل المعتدين.

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