لاعبو الرجاء يرفضون خوض التداريب و يضعون شكايات ضد المعتدين ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن لاعبي فريق الرجاء الرياضي، توجهوا صباح اليوم الخميس، لوضع شكايات لدى المصالح الأمنية ، ضد الأشخاص الذين اعتدوا على حافلة الفريق الأخضر، يوم أمس الاربعاء خلال

شوف سبور

كشفت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن لاعبي فريق الرجاء الرياضي، توجهوا صباح اليوم الخميس، لوضع شكايات لدى المصالح الأمنية ، ضد الأشخاص الذين اعتدوا على حافلة الفريق الأخضر، يوم أمس الاربعاء خلال عودتهم من مدينة واد زم.

وأضافت ذات المصادر، أن لاعبي الفريق الأخضر، رفضوا خوض التداريب اليوم، استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب برسم أولى مباريات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويذكر أن فريق الرجاء انهزم أمام نادي سريع وادي زم بثلاثة أهداف لواحد، يوم أمس الأربعاء لحساب مؤجل الجولة 24 من البطولة الاحترافية .