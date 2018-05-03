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مقاطعون ولكن...!

دنيا باطمة تدعو معجبيها للتصويت على عصام سرحان

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 10:18 دنيا باطمة تدعو معجبيها للتصويت على عصام سرحان | ثقافة و فنون
دنيا باطمة تدعو معجبيها للتصويت على عصام سرحان
حضي عصام سرحان المشارك المغربي في برنامج ''ذو فوبس'' بإعجاب وتشجيع الفنانة المغربية دنيا باطمة.

شوف تيفي

حضي عصام سرحان المشارك المغربي في برنامج "ذو فوبس" بإعجاب وتشجيع الفنانة المغربية دنيا باطمة.

حيث نشرت باطمة عبر صفحتها الخاصة بتطبيق " إنستغرام" صورة للمشارك المغربي عصام سرحان، دعت فيها معجبيها ومتتبعيها بالتصويت عليه معبرة عن إعجابها بصوته ووصفه بالخطير ولقد تفاعل معها عدد كبير من الفنانين المغاربة وعبروا عن رغبتهم في وصول المشارك المغربي للنهاية والفوز باللقب.

ويشار إلى أن الشاب المغربي عصام سرحان ابن مدينة القصر الكبير قد أدهش لجنة تحكيم برنامج المواهب "ذو فويس" الذي يعرض على قناة "إم بي سي" بصوته الطربي الأصيل، و بعد ثواني من عرضه، قام الفنان محمد حماقي بضمه إلى فريقه.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب باطمة معجبيها للتصويت سرحان

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