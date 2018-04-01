بالفيديو..خروج حوت كبير بسواحل مدينة الجديدة ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات ''الفيسبوكية'' يومه الخميس، مقطع فيديو، يظهر لحظة إلقاء مياه البحر بسواحل مدينة الجديدة لحوت من صنف ''الحيتان'' ذات الحجم الكبير.

"شوف تيفي"

تناقلت مجموعة من الصفحات "الفيسبوكية" يومه الخميس، مقطع فيديو، يظهر لحظة إلقاء مياه البحر بسواحل مدينة الجديدة لحوت من صنف "الحيتان" ذات الحجم الكبير.

وحسب متداولي الفيديو فإن العديد من المواطنين، عاينوا، يومه الخميس، لحظة إلقاء مياه البحر لهذا الحوت النافق، حيث عبر العديد منهم عن دهشتهم لشكل الحوت وحجمه.

تجدر الإشارة إلى أن مياه شاطئ "زناتة" بالبيضاء، ألقت قبل ثلاث أسابيع، حوتا كبيرا، وقد تم تداول العشرات من الفيديوهات التي توثق للطريقة الغريبة التي تفاعل معها زوار هذا الشاطئ مع "الحوت " الكبير والضخم.