 بالفيديو..خروج حوت كبير بسواحل مدينة الجديدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الصورة التي يبحث عنها الجميع.. هذه هي الكنبة التي كان يمارس فوقها بوعشرين غزواته الجنسية على ضحاياه | بوليتيك

الصورة التي يبحث عنها الجميع.. هذه هي الكنبة التي كان يمارس فوقها بوعشرين غزواته الجنسية على

مؤلم..سكتة قلبية تنهي حياة أستاذ خلال لعبه لمباراة كرة القدم بكلميم | حوادث و حقوق

مؤلم..سكتة قلبية تنهي حياة أستاذ خلال لعبه لمباراة كرة القدم بكلميم

المــلك محمد السادس يستقبل المنتخب المغربي لكرة القدم قبل الذهاب إلى مونديال روسيا | بوليتيك

المــلك محمد السادس يستقبل المنتخب المغربي لكرة القدم قبل الذهاب إلى مونديال روسيا

فيديو : هكذا تابعت بقية جماهير الرجاء من خارج ملعب واد زم المباراة بعد إغلاق أبوابه | بووز

فيديو : هكذا تابعت بقية جماهير الرجاء من خارج ملعب واد زم المباراة بعد إغلاق أبوابه

عاجل وبالفيديو ..حريق مهول داخل مرآب للدراجات النارية بالقنيطرة ونهاية مروعة لحياة صاحب المرآب | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو ..حريق مهول داخل مرآب للدراجات النارية بالقنيطرة ونهاية مروعة لحياة صاحب المرآب

ابنة النجم العالمي جاكي شان تعيش التشرد بعد دخولها في علاقة جنسية مع صديقتها | ثقافة و فنون

ابنة النجم العالمي جاكي شان تعيش التشرد بعد دخولها في علاقة جنسية مع صديقتها

دنيا باطمة تدعو معجبيها للتصويت على عصام سرحان | ثقافة و فنون

دنيا باطمة تدعو معجبيها للتصويت على عصام سرحان

بالفيديو..خروج حوت كبير بسواحل مدينة الجديدة | منوعات

بالفيديو..خروج حوت كبير بسواحل مدينة الجديدة

بالصور...الأساتذة المتدربون بتيزنيت يحتجون ويطالبون وزارة أمزازي بصرف منحهم المتأخرة | بوليتيك

بالصور...الأساتذة المتدربون بتيزنيت يحتجون ويطالبون وزارة أمزازي بصرف منحهم المتأخرة

مقاطعون ولكن...!

بالفيديو..خروج حوت كبير بسواحل مدينة الجديدة

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 10:15 بالفيديو..خروج حوت كبير بسواحل مدينة الجديدة | منوعات
بالفيديو..خروج حوت كبير بسواحل مدينة الجديدة
تناقلت مجموعة من الصفحات ''الفيسبوكية'' يومه الخميس، مقطع فيديو، يظهر لحظة إلقاء مياه البحر بسواحل مدينة الجديدة لحوت من صنف ''الحيتان'' ذات الحجم الكبير.

"شوف تيفي"

تناقلت مجموعة من الصفحات "الفيسبوكية" يومه الخميس، مقطع فيديو، يظهر لحظة إلقاء مياه البحر بسواحل مدينة الجديدة لحوت من صنف "الحيتان" ذات الحجم الكبير.

وحسب متداولي الفيديو فإن العديد من المواطنين، عاينوا، يومه الخميس، لحظة إلقاء مياه البحر لهذا الحوت النافق، حيث عبر العديد منهم عن دهشتهم لشكل الحوت وحجمه.

تجدر الإشارة إلى أن مياه شاطئ "زناتة" بالبيضاء، ألقت قبل ثلاث أسابيع، حوتا كبيرا، وقد تم تداول العشرات من الفيديوهات التي توثق للطريقة الغريبة التي تفاعل معها زوار هذا الشاطئ مع "الحوت " الكبير والضخم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفيسبوك الحيتان المواطنين زناتة البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ممون الحفلات الشهير رحال يقنن مهنة تموين الحفلات بالمغرب | منوعات

ممون الحفلات الشهير '' رحال'' يقنن مهنة تموين الحفلات بالمغرب

مثيــــر..محاكاة مذهلة قد تكشف كيفية وصول المياه إلى الأرض‎ | منوعات

مثيــــر..محاكاة مذهلة قد تكشف كيفية وصول المياه إلى الأرض‎

مؤثر.. مغربية تفاجئ زوجها بحملها وهكذا كانت ردة فعله | منوعات

مؤثر.. مغربية تفاجئ زوجها بحملها وهكذا كانت ردة فعله

مفاجأة سارة لأم ولدات 6 ديال التوام بعد سبع سنوات من الانتظار بمراكش | منوعات

مفاجأة سارة لأم ولدات 6 ديال التوام بعد سبع سنوات من الانتظار بمراكش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحصاد اليومي..طبيب نفساني ينهي حياته بطريقة بشعة بالبيضاء | حصاد اليوم
منذ 27 دقيقة

الحصاد اليومي..طبيب نفساني ينهي حياته بطريقة بشعة بالبيضاء

في قلب منزل الشاب اللي اتاهم قايد بطنجة باختطافه واحتجازه وتعريضه لاعتداء جسدي تسبّب له في عاهة عقلية وجسدية..الأب يبكي و يطالب المسؤولين بفتح تحقيق عــاجل | حالة خاصة

في قلب منزل الشاب اللي اتاهم قايد بطنجة باختطافه واحتجازه وتعريضه لاعتداء جسدي تسبّب له في عاهة عقلية وجسدية..الأب يبكي و يطالب المسؤولين بفتح تحقيق عــاجل

خبر اليوم.. تفاصيل وفاة عروس بعد 15 يوما من زواجها بالجديدة | خبر اليوم

خبر اليوم.. تفاصيل وفاة عروس بعد 15 يوما من زواجها بالجديدة

ميساج ديريكت بملعب سانية الرمل بتطوان خلال مباراة بركان و المغرب التطواني | بــووز

ميساج ديريكت بملعب سانية الرمل بتطوان خلال مباراة بركان و المغرب التطواني

﻿

آخر المستجدات

الصورة التي يبحث عنها الجميع.. هذه هي الكنبة التي كان يمارس فوقها بوعشرين غزواته الجنسية على ضحاياه | بوليتيك
منذ 17 دقيقة

الصورة التي يبحث عنها الجميع.. هذه هي الكنبة التي كان يمارس فوقها بوعشرين غزواته الجنسية على

مؤلم..سكتة قلبية تنهي حياة أستاذ خلال لعبه لمباراة كرة القدم بكلميم | حوادث و حقوق

مؤلم..سكتة قلبية تنهي حياة أستاذ خلال لعبه لمباراة كرة القدم بكلميم

المــلك محمد السادس يستقبل المنتخب المغربي لكرة القدم قبل الذهاب إلى مونديال روسيا | بوليتيك

المــلك محمد السادس يستقبل المنتخب المغربي لكرة القدم قبل الذهاب إلى مونديال روسيا

فيديو : هكذا تابعت بقية جماهير الرجاء من خارج ملعب واد زم المباراة بعد إغلاق أبوابه | بووز

فيديو : هكذا تابعت بقية جماهير الرجاء من خارج ملعب واد زم المباراة بعد إغلاق أبوابه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.