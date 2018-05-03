بالصور...الأساتذة المتدربون بتيزنيت يحتجون ويطالبون وزارة أمزازي بصرف منحهم المتأخرة ﻿

أجج تأخر صرف منح التكوين داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة تيزنيت غضب الأساتذة المتدربين، وخرجوا صبيحة اليوم في وقفة احتجاجية أمام المركز رافعين شعارات منددة لسياسة التماطل التي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أجج تأخر صرف منح التكوين داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة تيزنيت غضب الأساتذة المتدربين، وخرجوا صبيحة اليوم في وقفة احتجاجية أمام المركز رافعين شعارات منددة لسياسة التماطل التي يوجههم بها المسؤولون داخل الوزارة الوصية.

ودامت وقفة المحتجين حوالي 15 دقيقة، مرتدين فيها شارات حمراء تعبيرا عن غضبهم واستيائهم من المشاكل التي يتخبطون فيها داخل مركز التكوين، وعلى رأسها تأخر صرف المنح، وهي النقطة الرئيسية في ملفهم المطلبي، الذي جعلهم يقررون تنظيم هذا الشكل النضالي كخطوة إنذارية للتذكير بما ينص عليه المرسوم الوزاري المنظم لمراكز التكوين،

والقاضي بجعل المنحة شهرية، وهو ما لم يتم تطبيقه على أرض الواقع وتعاملت معه الإدارة بنوع من اللامبالاة ونهجت سياسة التسويف حسب المحتجين، الشيء الذي يشوش على السير العادي للتكوين، نتيجة الالتزامات المالية لبعض الأساتذة المتدربين، والضائقة المالية التي ألمت بالكثير منهم.

هذا، وطالب الأساتذة المتدربون في وقفتهم إلى جانب الإسراع في صرف المنح بضرورة تفعيل الجهوية الموسعة فيما يتعلق بالتعيينات، واعتبار امتحان التخرج من المركز الجهوي بمثابة امتحان للترسيم.