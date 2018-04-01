 مثير وبالفيديو.. توقيف نشاط كروي بعد الاعتداء على حكم المباراة بالضرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الصورة التي يبحث عنها الجميع.. هذه هي الكنبة التي كان يمارس فوقها بوعشرين غزواته الجنسية على ضحاياه | بوليتيك

الصورة التي يبحث عنها الجميع.. هذه هي الكنبة التي كان يمارس فوقها بوعشرين غزواته الجنسية على

مؤلم..سكتة قلبية تنهي حياة أستاذ خلال لعبه لمباراة كرة القدم بكلميم | حوادث و حقوق

مؤلم..سكتة قلبية تنهي حياة أستاذ خلال لعبه لمباراة كرة القدم بكلميم

المــلك محمد السادس يستقبل المنتخب المغربي لكرة القدم قبل الذهاب إلى مونديال روسيا | بوليتيك

المــلك محمد السادس يستقبل المنتخب المغربي لكرة القدم قبل الذهاب إلى مونديال روسيا

فيديو : هكذا تابعت بقية جماهير الرجاء من خارج ملعب واد زم المباراة بعد إغلاق أبوابه | بووز

فيديو : هكذا تابعت بقية جماهير الرجاء من خارج ملعب واد زم المباراة بعد إغلاق أبوابه

عاجل وبالفيديو ..حريق مهول داخل مرآب للدراجات النارية بالقنيطرة ونهاية مروعة لحياة صاحب المرآب | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو ..حريق مهول داخل مرآب للدراجات النارية بالقنيطرة ونهاية مروعة لحياة صاحب المرآب

ابنة النجم العالمي جاكي شان تعيش التشرد بعد دخولها في علاقة جنسية مع صديقتها | ثقافة و فنون

ابنة النجم العالمي جاكي شان تعيش التشرد بعد دخولها في علاقة جنسية مع صديقتها

دنيا باطمة تدعو معجبيها للتصويت على عصام سرحان | ثقافة و فنون

دنيا باطمة تدعو معجبيها للتصويت على عصام سرحان

بالفيديو..خروج حوت كبير بسواحل مدينة الجديدة | منوعات

بالفيديو..خروج حوت كبير بسواحل مدينة الجديدة

بالصور...الأساتذة المتدربون بتيزنيت يحتجون ويطالبون وزارة أمزازي بصرف منحهم المتأخرة | بوليتيك

بالصور...الأساتذة المتدربون بتيزنيت يحتجون ويطالبون وزارة أمزازي بصرف منحهم المتأخرة

مقاطعون ولكن...!

مثير وبالفيديو.. توقيف نشاط كروي بعد الاعتداء على حكم المباراة بالضرب

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 09:41 مثير وبالفيديو.. توقيف نشاط كروي بعد الاعتداء على حكم المباراة بالضرب | سبور
مثير وبالفيديو.. توقيف نشاط كروي بعد الاعتداء على حكم المباراة بالضرب
أوقف الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء النشاط المحلي في البلاد بعد اعتداء لاعبي فريق داخل المنافسات على حكم مباراة بالضرب.

" شوف سبور"

أوقف الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء النشاط المحلي في البلاد بعد اعتداء لاعبي فريق داخل المنافسات على حكم مباراة بالضرب.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن اعتداء لاعبين على حكم مباراة فريق الدفاع العسكري وجامعة ويلوالو أديغرات تسبب في إيقاف النشاط.

وكانت المباراة تشير لتعادل الفريقين بهدف لكل فريق عندما سقطت الكرة من يد حارس مرمى ويلوالو لتتجاوز خط المرمى ويحتسبها الحكم هدفا للدفاع ليشتعل الملعب وثار غضب لاعبي ويلوالو أديغرات إثر هذا القرار وركضوا جميعا خلف الحكم بينما احتفل الفريق المنافس بالهدف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب كرة القدم إثيوبيا الحكم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصــور: شوفو كيفاش ولات حافلة الرجاء البيضاوي بعد تعرضها للرشق بالحجارة من طرف جماهير محسوبة على الفريق | سبور

بالصــور: شوفو كيفاش ولات حافلة الرجاء البيضاوي بعد تعرضها للرشق بالحجارة من طرف جماهير محسوبة على الفريق

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الرجاء البيضاوي و فيتا كلوب الكونغولي | سبور

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الرجاء البيضاوي و فيتا كلوب الكونغولي

هام للجماهير الرجاوية .. بعد النتائج السلبية للفريق هاشنو قررت اللجنة المنظمة للنادي بخصوص تذاكر فيتا كلوب | سبور

هام للجماهير الرجاوية .. بعد النتائج السلبية للفريق هاشنو قررت اللجنة المنظمة للنادي بخصوص تذاكر فيتا كلوب

حكيمي يغيب عن معسكر الأسود قبل المونديال | سبور

حكيمي يغيب عن معسكر الأسود قبل المونديال

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحصاد اليومي..طبيب نفساني ينهي حياته بطريقة بشعة بالبيضاء | حصاد اليوم
منذ 29 دقيقة

الحصاد اليومي..طبيب نفساني ينهي حياته بطريقة بشعة بالبيضاء

في قلب منزل الشاب اللي اتاهم قايد بطنجة باختطافه واحتجازه وتعريضه لاعتداء جسدي تسبّب له في عاهة عقلية وجسدية..الأب يبكي و يطالب المسؤولين بفتح تحقيق عــاجل | حالة خاصة

في قلب منزل الشاب اللي اتاهم قايد بطنجة باختطافه واحتجازه وتعريضه لاعتداء جسدي تسبّب له في عاهة عقلية وجسدية..الأب يبكي و يطالب المسؤولين بفتح تحقيق عــاجل

خبر اليوم.. تفاصيل وفاة عروس بعد 15 يوما من زواجها بالجديدة | خبر اليوم

خبر اليوم.. تفاصيل وفاة عروس بعد 15 يوما من زواجها بالجديدة

ميساج ديريكت بملعب سانية الرمل بتطوان خلال مباراة بركان و المغرب التطواني | بــووز

ميساج ديريكت بملعب سانية الرمل بتطوان خلال مباراة بركان و المغرب التطواني

﻿

آخر المستجدات

الصورة التي يبحث عنها الجميع.. هذه هي الكنبة التي كان يمارس فوقها بوعشرين غزواته الجنسية على ضحاياه | بوليتيك
منذ 19 دقيقة

الصورة التي يبحث عنها الجميع.. هذه هي الكنبة التي كان يمارس فوقها بوعشرين غزواته الجنسية على

مؤلم..سكتة قلبية تنهي حياة أستاذ خلال لعبه لمباراة كرة القدم بكلميم | حوادث و حقوق

مؤلم..سكتة قلبية تنهي حياة أستاذ خلال لعبه لمباراة كرة القدم بكلميم

المــلك محمد السادس يستقبل المنتخب المغربي لكرة القدم قبل الذهاب إلى مونديال روسيا | بوليتيك

المــلك محمد السادس يستقبل المنتخب المغربي لكرة القدم قبل الذهاب إلى مونديال روسيا

فيديو : هكذا تابعت بقية جماهير الرجاء من خارج ملعب واد زم المباراة بعد إغلاق أبوابه | بووز

فيديو : هكذا تابعت بقية جماهير الرجاء من خارج ملعب واد زم المباراة بعد إغلاق أبوابه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.