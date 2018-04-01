مثير وبالفيديو.. توقيف نشاط كروي بعد الاعتداء على حكم المباراة بالضرب ﻿

أوقف الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء النشاط المحلي في البلاد بعد اعتداء لاعبي فريق داخل المنافسات على حكم مباراة بالضرب.

" شوف سبور"

أوقف الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء النشاط المحلي في البلاد بعد اعتداء لاعبي فريق داخل المنافسات على حكم مباراة بالضرب.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن اعتداء لاعبين على حكم مباراة فريق الدفاع العسكري وجامعة ويلوالو أديغرات تسبب في إيقاف النشاط.

وكانت المباراة تشير لتعادل الفريقين بهدف لكل فريق عندما سقطت الكرة من يد حارس مرمى ويلوالو لتتجاوز خط المرمى ويحتسبها الحكم هدفا للدفاع ليشتعل الملعب وثار غضب لاعبي ويلوالو أديغرات إثر هذا القرار وركضوا جميعا خلف الحكم بينما احتفل الفريق المنافس بالهدف.