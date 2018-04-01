سكوب..ها شحال ديال الأيام غادي يدوز لمجرد خلال شهر رمضان بالمغرب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن السلطات الفرنسية، وافقت على منح سعد لمجرد، أسبوعا واحدا، لزيارة بلده المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب تقدمه بطلب حتى يزور المغرب للمرة الثانية خلال هذه

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن السلطات الفرنسية، وافقت على منح سعد لمجرد، أسبوعا واحدا، لزيارة بلده المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب تقدمه بطلب حتى يزور المغرب للمرة الثانية خلال هذه السنة.

وأوضح المصدر ذاته أن الفنان المغربي، سيحل بالمغرب خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن حلوله ببلده لا علاقة له بأعمال فنية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن نفس المصدر، أكد لـ "شوف تيفي" أن لمجرد، تقدم كذلك بطلب للسلطات الفرنسية، لإحياء سهرة بالسعودية، إلا أن هذه السلطات رفضت هذا الطلب، ودعته إلى الالتزام بالشروط المفروضة عليه ومن بينها عدم إحياء أي حفلات.