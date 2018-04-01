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زخات مطرية رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الخميس

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 08:59 زخات مطرية رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الخميس | مجتمع
زخات مطرية رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، مرور سحب كثيفة فوق السواحل الواقعة ما بين الدار البيضاء والصويرة مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، مرور سحب كثيفة فوق السواحل الواقعة ما بين الدار البيضاء والصويرة مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة.

كما ستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية.

وستتمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس، ومن المحتمل أن تمتد نحو الهضاب العليا، والجنوب الشرقي والسهول الواقعة غرب الأطلس.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي معتدلة إلى قوية نوعا ما بجنوب البلاد والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه في باقي المناطق، فيما ستعرف الأقاليم الجنوبية زوابع رملية محلية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 00 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و08 درجات بالهضاب الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 07 و12 درجة بكل من الشمال والوسط والسواحل، وستكون ما بين 12 و17 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و25 درجة بالشمال والوسط والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 24 و32 درجة بالسفوح الجنوبية -الشرقية وباقي الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج ثم هادئا الى قليل الهيجان عند نهاية الصباح في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس غير وطانطان ، وقليل الهيجان ما بين طرفاية والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي زخات مطرية درجات الحرارة حالة البجر قطرات مطرية

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