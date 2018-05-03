بعد الخسارة أمام واد زم ... جماهير الرجاء تطالب بإقالة كارلوس غاريدو ﻿

طالبت بعض الجماهير الرجاوية إدارة النادي الأخضر، بإقالة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو ، بعد المستوى الهزيل الذي ظهر به الفريق الأخضر، خلال المباريات الأخيرة ، آخرها خسارته اليوم أمام سريع

''شوف سبور''

طالبت بعض الجماهير الرجاوية إدارة النادي الأخضر، بإقالة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو ، بعد المستوى الهزيل الذي ظهر به الفريق الأخضر، خلال المباريات الأخيرة ، آخرها خسارته اليوم أمام سريع واد زم بثلاثة أهداف لواحد ، والتي قللت من حظوظه، بشكل كبير، بالفوز بلقب البطولة الاحترافية هذا الموسم.

وحملت جماهير الرجاء ، في الصفحات الرسمية الخاصة بالجماهير الرجاوية ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤولية تراجع مستوى الفريق هذا الموسم إلى المدرب غاريدو ، بسبب اختياراته التقنية غير المفهومة والتي ضيعت على الفريق عدة نقاط مهمة، إضافة إلى علاقته المشبوهة مع الرئيس السابق للفريق سعيد حسبان، رغم رحليه عن رئاسة الفريق الأخضر.

ويذكر أن الرجاء الرياضي، وبعد هزيمة اليوم أمام سريع واد زم، بات يحتل الرتبة السابعة برصيد 41 نقطة، جمعها من 11 انتصارات، و 8 تعادلات ، و 8 هزائم.