جامعة لقجع تصرف منحة الفوز بـ''الشان'' للاعبي المنتخب المحلي ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم صرفت منحة التتويج بلقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين ، لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية، التي أقيمت بالمغرب في يناير الماضي.

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم صرفت منحة التتويج بلقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين ، لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية، التي أقيمت بالمغرب في يناير الماضي.

وأضافت ذات المصادر، أن جامعة لقجع صرفت في بداية الأسبوع الجاري 50 مليون سنتيم، لكل لاعب، فيما منحت المدرب جمال السلامي مكافأة مضاعفة.

ويذكر أن المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، كان قد حقق لقب بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد تغلبه على نظيره النيجيري بنتيجة أربعة أهداف دون رد، بالإضافة إلى تتويج أيوب الكعبي بلقب هداف البطولة بتسعة أهداف .