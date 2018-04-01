 بالفيديو..لاعب الوداد السابق الهجهوج يزور لاعبي فريق الدفاع الحسني الجديدي بالجزائر ﻿
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مقاطعون ولكن...!

بالفيديو..لاعب الوداد السابق الهجهوج يزور لاعبي فريق الدفاع الحسني الجديدي بالجزائر

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 01:15 بالفيديو..لاعب الوداد السابق الهجهوج يزور لاعبي فريق الدفاع الحسني الجديدي بالجزائر | سبور
بالفيديو..لاعب الوداد السابق الهجهوج يزور لاعبي فريق الدفاع الحسني الجديدي بالجزائر
قام رضى الهجهوج اللاعب السابق لفريق الوداد والحالي لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، يومه الأربعاء، بزيارة بعثة فريق الدفاع الحسني الجديدي بالفندق الذي نزل به بالعاصمة الجزائر.

''شوف تيفي''

قام رضى الهجهوج اللاعب السابق لفريق الوداد والحالي لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، يومه الأربعاء، بزيارة بعثة فريق الدفاع الحسني الجديدي بالفندق الذي نزل به بالعاصمة الجزائر.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر الصفحات الفيسبوكية، حرارة اللقاء بين الهجهوج ولاعبي الدفاع الحسني الجديدي، حيث عبر جميع اللاعبين عن سعادتهم الكبيرة للقاء باللاعب السابق للوداد.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الدفاع الحسني الجديدي، حل بالعاصمة الجزائرية، أمس الثلاثاء، وذلك من أجل خوض أولى مبارياته الخاصة بدور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، ضد مولودية الجزائر، يوم الجمعة المقبل على الساعة الثامنة مساء بملعب 5 يوليوز.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فريق الوداد الفندق الدفاع الحسني الجديدي

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