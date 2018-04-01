فضيحة..باستور يلقح المعتمرين بلقاح تنتهي صلاحيته بعد 11 يوما ﻿

زارت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الصحة معهد ''باستور'' للوقوف على تقارير رفعت إلى وزير الصحة أنس الدكالي، بخصوص تلقي المعهد لتلقيح تصل مدة صلاحيته إلى أقل من شهر واحد، تسلمه يوم 16 أبريل

''شوف تيفي''

زارت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الصحة معهد ''باستور'' للوقوف على تقارير رفعت إلى وزير الصحة أنس الدكالي، بخصوص تلقي المعهد لتلقيح تصل مدة صلاحيته إلى أقل من شهر واحد، تسلمه يوم 16 أبريل الماضي، وتنتهي صلاحيته في ماي الجاري. وأوضحت المصادر ذاتها أن مفتشي وزارة الصحة وقفوا على وجود اللقاح المذكور، الذي تم استعماله من أجل تلقيح المعتمرين ضد مرض الحمى الشوكية ''المينانجيت''.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فقد أكدت معطيات موثوق بها حصلت عليها اليومية أن اللقاح المثير للجدل حصل عليه معهد ''باستور'' في إطار صفقة إطار، حيث وصل عدد الجرعات التي توصل بها المعهد في إطار الشطر المذكور من الصفقة إلى 4500 جرعة سلمت في إطار دفعة تحمل رقم “A90CA207C” يوم 19 أبريل الماضي، وتحمل مدة صلاحية تمتد ما بين يونيو 2015 تاريخ الإنتاج وماي 2018 تاريخ انتهاء الصلاحية، مضيفة أن مبلغ الجزء من الصفقة التي تضم 4500 جرعة التي تسلمها المعهد وصل إلى أزيد من 95 مليون سنتيم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة لاحظت أن مخزون اللقاحات ضد الحمى الشوكية لازال متوفرا في مخزون المعهد بكمية تمكن من تلقيح المعتمرين والحجاج، مع تاريخ صلاحية جيد ويستوفي شروط الاستعمال، ولازالت لدى الشركات المنتجة كمية من اللقاحات ذات صلاحية إلى غاية 2019.