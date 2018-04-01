''شوف تيفي'' تكشف خبايا تحويل محاكمة ''لشكر و ''لحبيب المالكي'' من إنزكان إلى الدار البيضاء ﻿

كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن إحالة المحكمة الابتدائية بانزكان، لملف المحاكمة التي يتابع فيها القيادي الاشتراكي ''إدريس لشكر'' و رئيس مجلس النواب ''الحبيب المالكي'' ومدير جريدة الاتحاد

شوف تيفي:أكادير

كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن إحالة المحكمة الابتدائية بانزكان، لملف المحاكمة التي يتابع فيها القيادي الاشتراكي ''إدريس لشكر'' و رئيس مجلس النواب ''الحبيب المالكي'' ومدير جريدة الاتحاد الاشتراكي ''حميد الجواهري''بتهمة السب والقذف عبر مقال منشور؛ على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فتأتي عملية إحالة الملف على ابتدائية الدار البيضاء بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة التي بات يعرفها هذا الملف نتيجة تخلف كل من ''لشكر'' و''المالكي'' و''الجواهري'' عن الحضور لمدينة إنزكان، إذ تم خلال الجلسة الأولى والثانية إبلاغهم بواسطة مفوض قضائي إلا أنهم لم يحضروا، وفي الجلسة الثالثة طلب دفاعهم مهلة لإعداد الملف، ثم في الجلسة الرابعة تم الإطلاع على نسخة من المقال المنشور بالجريدة السالفة الذكر، وفي الجلسات الأخرى تم تأجيل الملف إلى أن بلغ الجلسة السابعة، والتي جرى الطعن فيها بالاختصاص المكاني، لتقرر الغرفة الابتدائية إحالة الملف على إبتدائية الدار البيضاء للبث فيه.

وأكد الكاتب المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي بإنزكان ''رشيد بوزيت'' لقناة ''شوف تيفي'' ، ''أنه تفاجأ بهذا القرار الذي جاء بعد سبع جلسات متتالية، لم يحضر فيها المشتكى بهم إدريس لشكر وحبيب المالكي وحميد الجماهيري ومحمد انفي رغم التوصل بالاستدعاء ، فيما طالب دفاعهم في كل مرة بتأجيل مناقشة الملف إلى حين الاطلاع على الملف أو على نسخة من جريدة الاتحاد الاشتراكي التي نشرت على صفحاتها مقالتان تضمنتا السب والقذف في حقه ، إلى أن تقدموا في الجلسة السابعة بطعن في الاختصاص المكاني رغم عدم حضورهم...''

وأضاف ذات المتحدث لشوف تيفي ''أنه يؤمن بمغرب الكرامة والعدالة ويتشبث بالقيم الدستورية وله قناعة قوية وراسخة بأن شمس العدل ستسطع فوق محاكم إنزكان ومحاكم الدار البيضاء، وتقديراً منه للدعم الأخوي من أصدقائه وصديقاته ، فإنه يعلن تشبثه بمتابعة ''لشكر'' ومن معه ويحترم قرار المحكمة وسيمارس حقه في الطعن فيه حسب ما يكفله له القانون ....

مجددا تأكيده على الاستمرار في المتابعة القضائية ضد المشتكى بهم، معتبرا ذلك واجبا مواطناتيا قوامه سمو القانون والمساواة أمامه.

يشار إلى، أن الكاتب المحلي لحزب الوردة قد قام برفع دعوة قضائية ضد كل من الكاتب الأول لذات الحزب إدريس لشكر ورئيس مجلس النواب لحبيب المالكي و مدير جريدة الاتحاد الإشتراكي حميد الجواهري مطالبا إياهم بتعويض مالي قدره 200.000 درهم على الضرر الذي لحق به من طرفهم بعد أن تم نشر مقالتين بجريدة الاتحاد الإشتراكي قبل 9 أشهر تضمنتا سبا وقذفا في حقه.