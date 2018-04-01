الرجاء في ورطة حقيقية بعد طرد المدرب غاريدو ﻿

سيكون فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، في موقف محرج خلال مباراته المقبلة برسم منافسات البطولة الاحترافية بسبب تلقي المدرب الاسباني بطاقة حمراء خلال مباراة اليوم أمام فريق سريع واد زم علما أن

شوف سبور

سيكون فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، في موقف محرج خلال مباراته المقبلة برسم منافسات البطولة الاحترافية بسبب تلقي المدرب الاسباني بطاقة حمراء خلال مباراة اليوم أمام فريق سريع واد زم علما أن النادي لايتوفر على مساعد مدرب لحد الآن .

وستعرف المباراة المقبلة للنسور غياب المدرب غاريدو عن دكة الاحتياط بعد طرده خلال الحولة الثانية من طرف المدرب سمير الكزاز في مباراة الحولة 27 من منافسات البطولة الاحترافية بسبب كثرة احتجاجه عن الحكم الرابع علما أن الطاقم التقني للفريق لايتوفر على مدرب مساعد لينوب عنه في اللقاء، وقد سبق لشوف تيفي أن كدت في خبر سابق أن أوزال سيعين قريبا مدربا مساعدا لغاريدو .

هذا وقد تعرض فريق الرجاء لهزيمة قاسية إمام سريع واد زم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.