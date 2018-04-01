فيديو جد صادم ..إرغام عاملات مغربيات بحقول ''التوت'' بإسبانيا على ممارسة الجنس وبعضهن يتعرضن للاغتصاب ﻿

نشر موقع '' buzzfeed'' الألماني، بداية الأسبوع الجاري ، مقطع فيديو جد صادم، ظهرت به إحدى العاملات المغربيات بحقول ''التوت'' بإسبانيا وهي تكشف عن تعرضها للتحرش الجنسي بهذه الحقول.

''شوف تيفي''

نشر موقع '' buzzfeed'' الألماني، بداية الأسبوع الجاري ، مقطع فيديو جد صادم، ظهرت به إحدى العاملات المغربيات بحقول ''التوت'' بإسبانيا وهي تكشف عن تعرضها للتحرش الجنسي بهذه الحقول.

وأوضح الموقع المذكور أن مغربيا يدعى ''عبد الرحمان'' يشرف على النساء االعاملات بأحد الحقول جنوب إسبانيا ومن بينهن مغربيات، يتوفر على أرقامهن جميعا، و يرغمهن على ممارسة الجنس معه حتى لا يقوم بالضغط عليهن بالعمل، مشيرا إلى أن عاملة ، أكدت تعرضها للاغتصاب على يد المدعو ''عبد الرحمان'' للعديد من المرات، وهو ما تسبب لها في آلام حادة بمناطق حساسة من جسدها حيث أصبحت تجد صعوبة في الجلوس، نظرا لمارسته الجنس عليها من الدبر وسط أحد الحقول.

وأشار المصدر ذاته أن العاملة المغربية، أكدت أن العاملات المغربيات وخوفا من خسارة وظائفهن، تقمن بالحفاظ على صمتهن ولا تلجأن إلى الشرطة أو القضاء نظرا لجهلهن الغة الإسبانية.

وأبرز ذات المصدر أن المتورطين في الاعتداءات الجنسية على العاملات المغربيات في الحقول، يفلتون بشكل مستمر من العقاب، مشددا على أن الشرطة والسلطات لا تتدخل لحمايتهن، مؤكدا على أن أكثر من 50 امرأة اعترفن بسقوطهن ضحية للاعتداء الجنسي، بينما أكدت 100 امرأة تعرضهن للتحرش اللفظي والإساءة والإذلال من قبل رؤسائهن ، مشيرا إلى أن حالات الإجهاض ترتفع خلال موسم الحصاد.

وكشفت العاملات، يضيف الموقع الألماني عن الجحيم الذي يعشن فيه جميعهن ، حيث يحصلن على فرصة للاستحمام مرة واحدة في الأسبوع، ويعملن تحت ضغط حرارة تصل لأكثر من 40 درجة، وتتعرضن للرفس من رؤسائهن خلال الساعات الأولى من الصباح حتى تقمن من نومهن وتتوجهن للحقول للعمل.