 مصطفى الخلفي.. هذه هي الخطوات الأساسية التي تميز قوة الترافع من أجل القضية الوطنية ﻿
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مقاطعون ولكن...!

مصطفى الخلفي.. هذه هي الخطوات الأساسية التي تميز قوة الترافع من أجل القضية الوطنية

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 23:05 مصطفى الخلفي.. هذه هي الخطوات الأساسية التي تميز قوة الترافع من أجل القضية الوطنية | بوليتيك
مصطفى الخلفي.. هذه هي الخطوات الأساسية التي تميز قوة الترافع من أجل القضية الوطنية
قدم مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يومه الأربعاء 2 ماي 2018 بالرباط، عرضاَ يهم مجموعة من النقاط التي يجب أن

 شوف تيفي:

قدم مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يومه الأربعاء 2 ماي 2018 بالرباط، عرضاَ يهم مجموعة من النقاط التي يجب أن يتقيد بها الشباب المغربي الذي يشارك بشتى وسائل الترافع حول القضية الوطنية، وذلك في إطار ندوة حول موضوع "الترافع المدني حول القضية الوطنية" التي نظمتها الجمعية المغربية الشابة للشأن العام والاقتصاد، والمكتبة الوسائطية بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

وأعطى مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. ثلاث خطوات أساسية تفيد قوة الترافع من أجل القضية الوطنية، وتتمثل أولها في الجرد والإطلاع على التراكمات والمقولات التي تهم القضية الوطنية أو تلك التي تتحدث عنها سواء بتأييد أو حياد أو تضاد، وتليها عملية البحث عن مكامن الإدعاء قصد تشكيكها، أما المرحلة الثالثة والأساسية هي إنتاج مقولات جديدة وصحيحة تبين قوة خطاب الترافع.

وتطرق الوزير لمجموعة من الآليات التي يمكن بها تحقيق خطاب الترافع حول القضية الوطنية في الندوة المذكورة التي أطرها، ومنها تفكيك المقولات والاشتغال بطريقة علمية بعد تجميع الوقائع وبنائها مما يساعد على كشف الثغرات التي تحتويها أوراق أطروحة الخصوم، كما ذكر الوزير مصطفى الخلفي، ببعض النقاط التي جعلت من الأطروحات التي يتوفر عليها ملف المغرب في القضية الوطنية متميزة وقوية، وهي خمس نقاط هامة، أوجزها الوزير في أنه لا حل خارج مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية للمملكة كأول نقطة، ثانيا يتوجب أن يكون الحل بضرورة إشراك كافة الأطراف التي تعد جزء من القضية أو مسببة للمشكل في إشارة قوية للجزائر، وثالثا التركيز على الحل وليس على القضايا الهامشية، كما تقول النقطة الرابعة أن الملف والحل بيد الأمم المتحدة ولا يمكن لجهة دخيلة أن تقرر فيه، وخامسا والأبرز من بين النقاط هو التقدم نحو مشروع تنموي اقتصادي تحت رعاية مؤسسات الدولة لإنجاحه بشكل إيجابي من أجل الساكنة بالأقاليم الجنوبية.

وأشار الخلفي، في الندوة ذاتها لـ 14 مقولة تمكنت آليات الترافع القوية حول القضية الوطنية من دحضها وإظهار حقيقتها، معلنا أنه سيتم إطلاق تكوينات بخصوص الترافع حول القضية الوطنية عن طريق المنصات الرقمية، والمواكبة بمواقع التواصل الاجتماعي، كما ستخصص منصات التكوين عن بعد قريباً من أجل التواصل مع مختلف وسائل الإعلام الدولية والوطنية، مشيرا في ذات السياق أن خطاب البناء والأدلة له أهمية في قوة الدفاع عن قضية الوحدة الترابية.

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