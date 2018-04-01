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عاجل.. الجامعة العربية تعرب عن تضامنها مع المغرب بعد قراره قطع العلاقات مع إيران

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 22:41 عاجل.. الجامعة العربية تعرب عن تضامنها مع المغرب بعد قراره قطع العلاقات مع إيران | بوليتيك
عاجل.. الجامعة العربية تعرب عن تضامنها مع المغرب بعد قراره قطع العلاقات مع إيران
أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، تضامنها مع المغرب بعد قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، تضامنها مع المغرب بعد قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وأعرب محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن "التضامن مع المملكة المغربية بعد قرارها قطع علاقاتها مع إيران لما تمارسه الأخيرة من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة"، واصفا أي تدخلات إيرانية في شؤون الدول العربية ب"المرفوضة والمدانة".

وذكر المتحدث الرسمي بأن القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة في الظهران بشأن التدخلات الإيرانية، "عكس موقفا عربيا صلبا في رفض هذه التدخلات والعمل على التصدي لها"، مشيرا إلى أن اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة هذا الموضوع تعد "إطارا عربيا فعالا لتنسيق السياسات وتوحيد المواقف في مواجهة الأطماع والتهديدات والتدخلات الإيرانية".

وأوضح عفيفي أن هذا التطور، الذي يعد الحلقة الأحدث في سلسلة متصلة من التدخلات الإيرانية "المزعزعة" للاستقرار في المنطقة العربية، "يستدعي ألا تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام هذه الاستراتيجية الإيرانية التي تهدف إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار".

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة قد أعلن أمس، أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها (حزب الله) لل"بوليساريو".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجامعة العربية البوليساريو إيران حزب الله

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