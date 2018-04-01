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عاجل.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا يعلن تضامنه ودعمه للشعب المغربي وصحرائه ضد التدخلات الإيرانية وحزب الله

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 21:56 عاجل.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا يعلن تضامنه ودعمه للشعب المغربي وصحرائه ضد التدخلات الإيرانية وحزب الله | بوليتيك
عاجل.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا يعلن تضامنه ودعمه للشعب المغربي وصحرائه ضد التدخلات الإيرانية وحزب الله
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا، يومه الأربعاء 2 ماي 2018، عن تضامنه ودعمه للشعب المغربي ومجتمعه المدني والحقوقي وصحرائه المغربية، بعد ما تعرض له من تهديدات محتملة إرهابية عبر دعم حزب الله

"شوف تيفي"

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا، يومه الأربعاء 2 ماي 2018، عن تضامنه ودعمه للشعب المغربي  ومجتمعه المدني والحقوقي وصحرائه المغربية، بعد ما تعرض له من تهديدات محتملة إرهابية عبر دعم حزب الله الممول إيرانيا لما يسمى جبهة البوليساريو.

وأوضح المجلس في بيانه أن الدعم المقدم من طرف حزب الله لجبهة البوليساريو، يهدد استقرار الشعب المغربي بصحرائه المغربية، ومن شأنه أن يكون سببا في ازدياد العنف والصراع والإرهاب الذي ينتهك حق الإنسان بالحياة، مؤكدا أن حقوقيين ومنتمين للمجتمع المدني  بسوريا متضامنون مع جميع الشعوب العربية ومجتمعاتها المدنية والحقوقية.

 وأكد المجلس رفضه للتدخلات الإيرانية بالمنطقة العربية، نظرا للمعاناة التي يعيشها المجتمع السوري بسبب التدخل الإيراني الذي ساهم في الحرب والإرهاب، مؤكدا أن إيران ستسقط بعد نهاية الحرب، وستكتشف أن لا نفوذ لها على الشعب السوري إلا بعض المرتزقة والمستفيدين منها لنهاية الحرب.

وطالب المجلس السوري جميع  المنظمات المدنية والحقوقية بكافة الدول العربية  إلى تشكيل تحالف مدني حقوقي ضد التدخلات الإيرانية بالدول العربية والتي تهدد استقرارها وأمن شعوبها، ورفع شعار "شعوبنا حرة حرة وإيران تطلع برا".

‫شوف تيفي

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