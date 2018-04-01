بالفيديو..الفنان مسلم يرد على منتقديه بسبب المقاطعة: ''أنا ديال شي حاجة أهم من مقاطعة الماء والحليب'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء، مقطع فيديو، ظهر به فنان الراب مسلم وهو يرد على من وجهوا له اللوم بسبب عدم مشاركته في حملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء، مقطع فيديو، ظهر به فنان الراب مسلم وهو يرد على من وجهوا له اللوم بسبب عدم مشاركته في حملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية.

وأوضح ''مسلم'' أن عقليته والأغاني الخاصة به تقول إنه مع ''المقاطعة''، مشيرا إلى أن حملة المقاطعة لا تحتاج دعم شخصيات معروفة، مبرزا أن دوره يتمثل في القيام بالمهام الصعبة التي تفوق مقاطعة ''الماء والحليب''.

وتفاعل العديد من النشطاء مع فيديو ''مسلم''، مؤكدين أن أغانيه التي أصدرها طيلة مشواره الفني، كانت كلماتها تدافع عن الطبقة الفقيرة وبالتالي فإنه لا يحتاج إلى الركوب على ''الحملة'' كبعض الفنانين وإعلان المشاركة بهذه المقاطعة.