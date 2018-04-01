الوداد الرياضي يقترب من ضم نجمي حسنية أكادير ﻿

كشفت مصادر ودادية ل''شوف سبور''، أن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم ، اقترب من التعاقد مع مهاجمي حسنية أكادير بديع أووك وكريم البركاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شوف سبور

كشفت مصادر ودادية ل''شوف سبور''، أن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم ، اقترب من التعاقد مع مهاجمي حسنية أكادير بديع أووك وكريم البركاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت نفس المصادر ، أن المدير الرياضي للفريق الأحمر عبد الهادي السكتيوي، لعب دورا كبيرا في إقناع اللاعبين ، للانضمام للفريق الأحمر، حيث سبق له الإشراف على تدريب اللاعبين عندما كان مدربا للفريق السوسي.

وأوضحت ذات المصادر ، أن بديع أووك أبدى موافقته المبدئية على العرض الودادي، في حين مازالت المفاوضات مستمرة مع وكيل أعمال البركاوي للتوصل لصيغة توافقية حول قيمة العقد.