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عاجل وبالفيديو..رشق حافلة الرجاء بالحجارة وإصابة مجموعة من اللاعبين بجروح وبدر بانون يفجرها: ''كنتو غادي تيتمو ولدي''

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 21:37 عاجل وبالفيديو..رشق حافلة الرجاء بالحجارة وإصابة مجموعة من اللاعبين بجروح وبدر بانون يفجرها: كنتو غادي تيتمو ولدي | سبور
عاجل وبالفيديو..رشق حافلة الرجاء بالحجارة وإصابة مجموعة من اللاعبين بجروح وبدر بانون يفجرها: ''كنتو غادي تيتمو ولدي''
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حافلة فريق الرجاء البيضاوي، تعرضت مساء يومه الأربعاء 2 ماي 2018، للرشق بالحجارة على يد مجهولين وهي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء، قادمة من واد زم.

''شوف تيفي''

 علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حافلة فريق الرجاء البيضاوي، تعرضت مساء يومه الأربعاء 2 ماي 2018، للرشق بالحجارة على يد مجهولين وهي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء، قادمة من واد زم.

وأوضح المصدر ذاته أن لاعبي الرجاء البيضاوي، تفاجؤوا بتعرض حافلة الفريق للرشق بالحجارة ما أثار رعب وهلع جميع المتواجدين داخل الحافلة.

ونشرت صفحة فيسبوكية قبل قليل مقطع فيديو، ظهر به العميد بانون وهو يؤكد أن جماهير محسوبة على الرجاء هي من تورطت في الاعتداء على حافلة اللاعبين، مؤكدا إصابته وإصابة اللاعب الوادي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بدر بانون الرجاء البيضاوي الحافلة

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