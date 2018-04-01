حصري..أربعة لاعبين من البطولة الوطنية بلائحة لاعبي رونار للذهاب إلى مونديال روسيا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وجه الدعوة لأربعة لاعبين من البطولة الاحترافية للمشاركة رفقة الأسود بالمعسكر الإعدادي قبل مونديال روسيا الصيف

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وجه الدعوة لأربعة لاعبين من البطولة الاحترافية للمشاركة رفقة الأسود بالمعسكر الإعدادي قبل مونديال روسيا الصيف المقبل.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بكل من محمد الناهيري لاعب الوداد البيضاوي، وبدر بانون لاعب الرجاء البيضاوي، وأيوب الكعبي لاعب نهضة بركان، ورضى التكناوتي حارس فريق اتحاد طنجة.

وأكد ذات المصدر أن الفرنسي هيرفي رونار، مقتنع بأداء اللاعبين الأربعة بالبطولة الاحترافية خلال الموسم الكروي الحالي، ولهذا وجه لهم الدعوة للانضمام إلى الأسود بالمعسكر الذي سيقام بسويسرا قبل المونديال، مشيرا إلى أن اللاعبين سيتم وضعهم رسميا بلائحة المنتخب بالمونديال في حال عدم تعرضهم للإصابة.